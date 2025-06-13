ФОТО Авария на оживленной улице: мотоциклист доставлен в больницу

Сегодня днем на улице Сыле в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист.
Полиция получила в пятницу в 14:29 сообщение о ДТП на улице Сыле в Таллинне, где столкнулись мотоцикл Suzuki и легковой автомобиль Hyundai.
Автомобилем Hyundai управлял 41-летний водитель, в автомобиле также находился 54-летний пассажир.
Пострадавший в результате столкновения мотоциклист был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
На месте происшествия полицейским пришлось вручную регулировать дорожное движение.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.