Skip to footer
Пт, 13.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ФОТО Авария на оживленной улице: мотоциклист доставлен в больницу

Сегодня днем на улице Сыле в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист.

Полиция получила в пятницу в 14:29 сообщение о ДТП на улице Сыле в Таллинне, где столкнулись мотоцикл Suzuki и легковой автомобиль Hyundai.

Автомобилем Hyundai управлял 41-летний водитель, в автомобиле также находился 54-летний пассажир.

Пострадавший в результате столкновения мотоциклист был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

На месте происшествия полицейским пришлось вручную регулировать дорожное движение.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх