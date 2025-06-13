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Подсудимый по делу об убийстве: «Хотел произвести впечатление крутого парня, хотя я на самом деле не такой»

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи

В пятницу на скамье подсудимых оказался 17-летний Ромет, который в Йыгева зарезал 21-летнего Хелари. Ранее Ромет отказывался от дачи показаний, но в суде решил рассказать о случившемся. Выяснилось, что трагедия произошла в основном из-за любовного треугольника.

В данном деле не возникает споров о самом факте преступления, поскольку Ромет ранее признал свою вину и в пятницу в суде вновь подтвердил, что ударил Хелари ножом, пояснила прокурор Маарья-Лийза Кыйв. Вопрос касается того, было ли это умышленным действием или самообороной.

Прокуратура считает, что Ромет напал на Хелари, чтобы его наказать. Адвокат Алар Нейланд, напротив, настаивает на том, что это была самооборона.

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