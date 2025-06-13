Подсудимый по делу об убийстве: «Хотел произвести впечатление крутого парня, хотя я на самом деле не такой»

В данном деле не возникает споров о самом факте преступления, поскольку Ромет ранее признал свою вину и в пятницу в суде вновь подтвердил, что ударил Хелари ножом, пояснила прокурор Маарья-Лийза Кыйв. Вопрос касается того, было ли это умышленным действием или самообороной.