Подсудимый по делу об убийстве: «Хотел произвести впечатление крутого парня, хотя я на самом деле не такой»

В пятницу на скамье подсудимых оказался 17-летний Ромет, который в Йыгева зарезал 21-летнего Хелари. Ранее Ромет отказывался от дачи показаний, но в суде решил рассказать о случившемся. Выяснилось, что трагедия произошла в основном из-за любовного треугольника.
В данном деле не возникает споров о самом факте преступления, поскольку Ромет ранее признал свою вину и в пятницу в суде вновь подтвердил, что ударил Хелари ножом, пояснила прокурор Маарья-Лийза Кыйв. Вопрос касается того, было ли это умышленным действием или самообороной.