Израиль закрыл свои посольства и консульства во всем мире

После массированных ударов Израиля по Ирану в ночь на пятницу, 13 июня, израильские посольства и консульства остаются закрытыми по всему миру.

«С учетом последних событий израильские представительства по всему миру остаются закрытыми, консульские услуги не предоставляются», - сообщается на сайтах израильских диппредставительств, в том числе на сайте посольства в Берлине.

Аналогичные уведомления выложены на сайтах посольств Израиля в США, Великобритании, Швеции, Норвегии, Франции, Нигерии, России и Украине.

Удары Израиля по Ирану

Ранее Израиль нанес мощные удары по целому ряду целей в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерном центре в Натанзе.

По сообщениям иранских СМИ, в результате атак были убиты в числе прочих начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

Тегеран назвал израильские удары «объявлением войны». Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю тяжелыми последствиями.

Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть о нападении.

По данным израильской армии, в пятницу Иран 13 июня выпустил по Израилю не менее ста дронов, большинство из них были перехвачены израильской системой ПВО.