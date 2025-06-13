Террас: кризисные магазины смогут снабжать продовольствием и в чрезвычайных ситуациях

«Призываю местные магазины к участию в тендере, чтобы разделить затраты на готовность к кризису с государством», - сказал Террас.

На данный момент в тендере на закупку генераторов Эстонского центра резервов приняло участие 80 магазинов, цель - достичь 110 магазинов. Развитие сети кризисных магазинов продолжается, ряд магазинов уже снабжен генераторами.

Кризисный руководитель Министерства регионального развития и сельского хозяйства Тоомас Унт сказал, что в кризисных магазинах также будут оффлайн-платежи. «У магазинов должна быть способность принимать платежи без интернета. В сотрудничестве с Банком Эстонии сейчас разрабатываются решения, которые позволят покупать товары и без интернет-сообщения», - сказал Унт.