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Террас: кризисные магазины смогут снабжать продовольствием и в чрезвычайных ситуациях

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас («Ээсти 200»).

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас сказал в пятницу во время посещения кризисного магазина, что сеть кризисных магазинов необходима, чтобы обеспечить населению стабильное снабжение продовольствием.

«Призываю местные магазины к участию в тендере, чтобы разделить затраты на готовность к кризису с государством», - сказал Террас.

На данный момент в тендере на закупку генераторов Эстонского центра резервов приняло участие 80 магазинов, цель - достичь 110 магазинов. Развитие сети кризисных магазинов продолжается, ряд магазинов уже снабжен генераторами.

Кризисный руководитель Министерства регионального развития и сельского хозяйства Тоомас Унт сказал, что в кризисных магазинах также будут оффлайн-платежи. «У магазинов должна быть способность принимать платежи без интернета. В сотрудничестве с Банком Эстонии сейчас разрабатываются решения, которые позволят покупать товары и без интернет-сообщения», - сказал Унт.

Сеть кризисных магазинов полностью заработает к концу следующего года. Ее созданием руководит Министерство регионального развития и сельского хозяйства в сотрудничестве с Эстонским центром резервов.

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