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SEB предупреждает: интернет-банк и банковские карты рано утром работать не будут

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Банк SEB информирует клиентов, что в связи с проведением профилактических работ доступ к услугам интернет-банка в выходные дни будет ограничен.

В связи с ИТ-профилактикой 14 июня с 3:00 до 8:00 утра частным и бизнес-клиентам нельзя будет воспользоваться интернет-банком, мобильным приложением и другими электронными каналами.

Также не будет работать идентификация 3D Secure при покупках в интернете.

Особую осмотрительность стоит проявить клиентам SEB, которые планируют отправиться на ночь в развлекательные заведения.

В частности, с 4:20 до 4:35 утра в субботу нельзя будет использовать карты SEB, в результате чего будут недоступны операции в банкоматах, платежных терминалах и интернет-магазинах.

Извещение на сайте SEB.
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