SEB предупреждает: интернет-банк и банковские карты рано утром работать не будут

В связи с ИТ-профилактикой 14 июня с 3:00 до 8:00 утра частным и бизнес-клиентам нельзя будет воспользоваться интернет-банком, мобильным приложением и другими электронными каналами.

Также не будет работать идентификация 3D Secure при покупках в интернете.

Особую осмотрительность стоит проявить клиентам SEB, которые планируют отправиться на ночь в развлекательные заведения.

В частности, с 4:20 до 4:35 утра в субботу нельзя будет использовать карты SEB, в результате чего будут недоступны операции в банкоматах, платежных терминалах и интернет-магазинах.