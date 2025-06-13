WSJ: операция Израиля против Ирана рассчитана на 14 дней

Как отмечает издание, это совпадает с оценкой аналитиков, отмечавших, что одна волна ударов не в состоянии причинить достаточного ущерба ядерной программе Ирана, и обращавших внимание на комплексный подход Израиля, одновременно нанесшего удары по иранским объектам, командованию и арсеналам, чтобы ограничить возможность ответного удара.

О том, что операцию будет продолжена заявили и представители ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel. «Мы находимся в окне стратегических возможностей. Мы достигли точки невозврата, и у нас нет другого выбора, кроме как действовать сейчас», - заявили израильские военные.