Финляндия подозревает троих моряков танкера Eagle S в совершении преступления

Полиция Финляндии сообщила в пятницу, что завершила расследование, связанное с танкером Eagle S, который, по данным финских властей, имеет отношение к повреждению подводных кабелей в Балтийском море.
Троим членам экипажа танкера предъявлены подозрения в совершении преступления.
Предполагается, что зарегистрированный на островах Кука танкер Eagle S в декабре прошлого года повредил подводный электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также нескольких других коммуникационных соединений.
По имеющимся данным, судно тянуло якорь по морскому дну с целью повредить кабели.
В Рождество финские власти задержали судно - экипажу было приказано изменить курс и проследовать в территориальные воды Финляндии.
Считается, что танкер имеет отношение к российскому теневому флоту, а его якорь в январе обнаружили шведские военные моряки.
На основании материалов, собранных на судне, а также после обследования морского дна и бесед с членами экипажа, трое старших офицеров танкера Eagle S подозреваются в совершении преступных действий при отягчающих обстоятельствах.
Как сообщили представители Национального бюро расследований Финляндии, подозреваемыми являются капитан, старший помощник и второй помощник капитана Eagle S.
Теперь расследование будет передано прокурору, который примет решение о том, предъявлять ли подозреваемым обвинения и какие именно.