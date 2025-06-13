Финляндия подозревает троих моряков танкера Eagle S в совершении преступления

Троим членам экипажа танкера предъявлены подозрения в совершении преступления.

Предполагается, что зарегистрированный на островах Кука танкер Eagle S в декабре прошлого года повредил подводный электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также нескольких других коммуникационных соединений.

По имеющимся данным, судно тянуло якорь по морскому дну с целью повредить кабели.

В Рождество финские власти задержали судно - экипажу было приказано изменить курс и проследовать в территориальные воды Финляндии.

Считается, что танкер имеет отношение к российскому теневому флоту, а его якорь в январе обнаружили шведские военные моряки.

На основании материалов, собранных на судне, а также после обследования морского дна и бесед с членами экипажа, трое старших офицеров танкера Eagle S подозреваются в совершении преступных действий при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщили представители Национального бюро расследований Финляндии, подозреваемыми являются капитан, старший помощник и второй помощник капитана Eagle S.