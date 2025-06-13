Идут поиски Житель Пярну вышел в море на катере и бесследно пропал

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Калле, пропавшего в акватории Пярну.
По данным полиции, Калле 12 июня в 15:23 вышел из Пярнуской яхт-гавани на катере с номером VKC-819 в сторону открытого моря.
В акватории Пярну уже идут поиски Калле и его катера, но пока они не дали никаких результатов.
Калле примерно 178 см ростом, плотного телосложения, с короткими каштановыми волосами. При нем был телефон, но он выключен.
Полиция просит всех, кто видел Калле и/или его катер, сообщить об этом по телефону 112.