Идут поиски Житель Пярну вышел в море на катере и бесследно пропал

По данным полиции, Калле 12 июня в 15:23 вышел из Пярнуской яхт-гавани на катере с номером VKC-819 в сторону открытого моря.

В акватории Пярну уже идут поиски Калле и его катера, но пока они не дали никаких результатов.

Калле примерно 178 см ростом, плотного телосложения, с короткими каштановыми волосами. При нем был телефон, но он выключен.