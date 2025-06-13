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Идут поиски Житель Пярну вышел в море на катере и бесследно пропал

Катер, на котором Калле вышел в открытое море.

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Калле, пропавшего в акватории Пярну.

По данным полиции, Калле 12 июня в 15:23 вышел из Пярнуской яхт-гавани на катере с номером VKC-819 в сторону открытого моря.

В акватории Пярну уже идут поиски Калле и его катера, но пока они не дали никаких результатов.

Калле примерно 178 см ростом, плотного телосложения, с короткими каштановыми волосами. При нем был телефон, но он выключен.

Полиция просит всех, кто видел Калле и/или его катер, сообщить об этом по телефону 112.

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