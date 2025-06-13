Reuters: ударами Израиля убиты как минимум 20 командиров Ирана

В результате ударов Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня, убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два региональных источника.

Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - ред.) генерал-лейтенант Хосейн Салами и главнокомандующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

Был убит также начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, передало госагентство IRNA.

Кроме того, в иранском Генштабе подтвердили гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» (штаба войск противовоздушной обороны - ред.) генерал-лейтенанта Голяма Али Рашида.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила о ликвидации не только Али Хаджизаде, но и командующего беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахера Пура и командующего противовоздушной обороной Дауда Шихьяна.

Кроме того, официально подтверждена гибель бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси и президента Исламского университета Мохаммада Мехди Таранчи.

По информации израильских источников, с высокой вероятностью ликвидированы также несколько ключевых разработчиков иранской ядерной программы.

Между тем, иранский телеканал Nournews сообщил о 78 погибших и 329 раненых в результате ударов Израиля по жилым кварталам Тегерана.

Израиль закрывает посольства и консульства

Тем временем стало известно, что Израиль на фоне масштабной атаки против Ирана закрывает посольства и консульства по всему миру.

Об этом сообщило в Иерусалиме израильское министерство иностранных дел.

После ночной атаки Израиля Иран выпустил в направлении израильской территории более 100 дронов, большинство из них были перехвачены.

Между тем, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Jahnn Wadephul) предостерег от дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Ираном и призвал стороны вернуться к дипломатии.