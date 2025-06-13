АНАЛИЗ Час истины Биньямина Нетаньяху

Очевидно, что внимание Израиля в последние годы было сосредоточено совсем в другом направлении. Достаточно взглянуть на то, с какой скоростью и относительной легкостью Израиль нейтрализовал поддерживаемую Ираном исламистскую группировку «Хезболла» в Ливане - и сравнить это с тем, как уже полтора года он ведет изнурительную борьбу с ХАМАСом в Газе, конца которой не видно.

Израильский журналист Гади Тауб любит подчеркивать, как сильно различаются уровни израильской разведки на этих двух направлениях: «Моссад», отвечающий за Иран и «Хезболлу», знал о каждом шаге убитого в прошлом году лидера «Хезболлы». А вот у ШАБАКа, внутренней службы безопасности, отвечающей за сектор Газа, по сути не было ни одного действующего агента на местах. Это сравнение говорит не только о разнице в качестве работы, но и о том, где на самом деле находился приоритет израильской политики безопасности.