АНАЛИЗ Час истины Биньямина Нетаньяху

Последние 15 лет политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вращалась вокруг одной ключевой темы - Ирана. Иран, Иран и еще раз Иран. Все остальное - внутренние вопросы, палестинская группировка ХАМАС, сектор Газа - казалось, оставалось на втором плане, воспринималось как нечто второстепенное. Возможно, именно это стало одной из причин, почему Нетаньяху проспал 7 октября и не воспринял угрозу со стороны ХАМАС всерьез.
Очевидно, что внимание Израиля в последние годы было сосредоточено совсем в другом направлении. Достаточно взглянуть на то, с какой скоростью и относительной легкостью Израиль нейтрализовал поддерживаемую Ираном исламистскую группировку «Хезболла» в Ливане - и сравнить это с тем, как уже полтора года он ведет изнурительную борьбу с ХАМАСом в Газе, конца которой не видно.