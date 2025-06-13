Авария автобуса во Франции: погибли четверо граждан Украины

Авария произошла на автомагистрали A81 недалеко от города Дегре в западной части Франции. В спасательной операции участвовали десятки пожарных автомобилей. Автомагистраль была перекрыта в обоих направлениях.

Информация о личностях погибших, обстоятельствах аварии и количестве транспортных средств, вовлеченных в происшествие, пока не разглашается. По словам префекта департамента Сарт, автобус перевозил подростков из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.