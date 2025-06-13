Авария автобуса во Франции: погибли четверо граждан Украины

Во Франции в результате крупной аварии автобуса с украинской туристической группой в пятницу, 13 июня, погибли четыре человека и еще 11 были тяжко травмированы. Кроме того, как сообщила местная полиция, легкие телесные повреждения получили 34 человека.
Авария произошла на автомагистрали A81 недалеко от города Дегре в западной части Франции. В спасательной операции участвовали десятки пожарных автомобилей. Автомагистраль была перекрыта в обоих направлениях.
Информация о личностях погибших, обстоятельствах аварии и количестве транспортных средств, вовлеченных в происшествие, пока не разглашается. По словам префекта департамента Сарт, автобус перевозил подростков из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.
На место происшествия срочно отправились посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники этого посольства. «Мы находимся на постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств», - говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook.