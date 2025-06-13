Глава разведцентра Сил обороны: дополнительной угрозы для эстонских солдат в Ираке нет

Кивисельг сомневается, что в конфликт между Израилем и Ираном вмешается какая-либо третья сторона. Также, по его мнению, не стоит ожидать от Ирана масштабного ответного удара. Хотя напряженность в регионе высока, безопасность эстонских солдат, находящихся в соседнем с Ираном Ираке, по словам полковника, обеспечена.

«У Израиля и Ирана уже сложились довольно четкие партнерские связи. Я бы не стал прогнозировать, что в ближайшее время появятся какие-то новые альянсы. В сложной ситуации находится, безусловно, Российская Федерация, которая не определилась, чью сторону поддерживать. Москва хочет в ближайшее время начать переговоры с США, поэтому ее поддержка Ирана, скорее всего, будет ограниченной», - отметил Кивисельг.