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Глава разведцентра Сил обороны: дополнительной угрозы для эстонских солдат в Ираке нет

По Антса Кивисельга, благодаря продуманному плану Израилю удалось застать Иран врасплох.

Глава разведцентра Сил обороны полковник Антс Висельник представил на пятничной пресс-конференции Министерства обороны обзор ситуации как на фронте российско-украинской войны, так и по поводу вспыхнувшего в утренние часы конфликта между Израилем и Ираном. В Ираке, недалеко от зоны конфликта, в рамках операции также находятся эстонские военнослужащие.

Кивисельг сомневается, что в конфликт между Израилем и Ираном вмешается какая-либо третья сторона. Также, по его мнению, не стоит ожидать от Ирана масштабного ответного удара. Хотя напряженность в регионе высока, безопасность эстонских солдат, находящихся в соседнем с Ираном Ираке, по словам полковника, обеспечена.

«У Израиля и Ирана уже сложились довольно четкие партнерские связи. Я бы не стал прогнозировать, что в ближайшее время появятся какие-то новые альянсы. В сложной ситуации находится, безусловно, Российская Федерация, которая не определилась, чью сторону поддерживать. Москва хочет в ближайшее время начать переговоры с США, поэтому ее поддержка Ирана, скорее всего, будет ограниченной», - отметил Кивисельг.

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