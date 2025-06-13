Глава разведцентра Сил обороны: дополнительной угрозы для эстонских солдат в Ираке нет

Глава разведцентра Сил обороны полковник Антс Висельник представил на пятничной пресс-конференции Министерства обороны обзор ситуации как на фронте российско-украинской войны, так и по поводу вспыхнувшего в утренние часы конфликта между Израилем и Ираном. В Ираке, недалеко от зоны конфликта, в рамках операции также находятся эстонские военнослужащие.
Кивисельг сомневается, что в конфликт между Израилем и Ираном вмешается какая-либо третья сторона. Также, по его мнению, не стоит ожидать от Ирана масштабного ответного удара. Хотя напряженность в регионе высока, безопасность эстонских солдат, находящихся в соседнем с Ираном Ираке, по словам полковника, обеспечена.