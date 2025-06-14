Вышла поиграть во двор и не вернулась: полиция ночью искала пропавшую семилетнюю девочку

Полиция ночью искала пропавшую в Йыгева семилетнюю Элеонору. К счастью, утром девочка сама появилась на пороге своего дома.
В пятницу, 13 июня, поздно вечером в полицию поступило сообщение, что семилетняя Элеонора не вернулась домой. В последний раз близкие видели девочку около пяти часов вечера, когда она вместе с подругой зашла домой попить воды. После этого она снова пошла играть на улицу.
Обычно Элеонора играла на детской площадке поблизости, но вечером ее там не было. У девочки также не было с собой мобильного телефона. Полиция и родственники искали Элеонору в Йыгева, но безрезультатно. Поиски продолжались и ночью.
В субботу рано утром Элеонора сама вернулась домой. «Она была у подруги», - уточнили в пресс-службы полиции.