«Сам до сих пор не верю, что выжил». Рассказ единственного уцелевшего с самолета Air India, который упал в Ахмедабаде

Рамеш, которого в Лестере ждут жена и четырехлетний сын, рассказал, что его кресло было в той части фюзеляжа, которая упала на землю, не задев самого здания.

«Когда люк вылетел, то я увидел, что за ним есть какое-то свободное пространство, - рассказал он. - Я попытался туда пролезть - и мне это удалось».

«У того, кто сидел у стены с другой стороны фюзеляжа, выбраться просто не было шансов, поскольку именно той стороной вниз самолет и рухнул».

Причина крушения пока не известна. Официальные лица сообщают, что с места крушения был извлечен «черный ящик», который сможет дать следователям дополнительную информацию.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что Рамеш сам подходит к машине скорой помощи, пока за его спиной клубится дым.

В то, что ему удалось выбраться из-под обломков живым, он, по его собственным словам, до сих пор не может поверить сам.

«Я видел, как у меня на глазах умирают люди - стюардессы и два пассажира, которые сидели со мной рядом, - вспоминает он пережитое. - На мгновение мне показалось, что я тоже умру, но когда я открыл глаза и огляделся, то понял, что жив».

«Сам до сих пор поверить не могу, что выжил. Я буквально выбрался из-под обломков».