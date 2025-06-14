День траура: в Эстонии приспущены государственные флаги

В День траура в субботу, 14 июня, все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица вывешивают эстонский флаг как траурный.
Траурный флаг поднимается на флагштоке так, чтобы нижний край флага находился посередине флагштока. Для этого флаг сначала медленно поднимается на верх флагштока, а затем опускается на середину флагштока.
Для поднятия эстонского флага как траурного флага на флагштоке к верхнему концу флагштока прикрепляется черная лента шириной 50 миллиметров и длиной около 3300 миллиметров.
Если на флагштоке находятся другие флаги, то флаги иностранных государств и международных организаций, как правило, не приспускаются; их заменяет эстонский флаг, поднятый как траурный флаг. Флаги эстонских уездов, муниципалитетов, учреждений и организаций поднимаются на флагштоке вместе с эстонским флагом как траурный флаг.
В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии прошла массовая депортация, в ходе которой репрессивные органы Советского Союза вывезли в Сибирь около 10 000 человек. Среди жертв было 132 ребенка в возрасте до года, а также те, кто родился в вагоне, 1378 детей в возрасте до семи лет и 15 пожилых людей старше 80 лет, самому старшему из которых было 87 лет. Около 6000 детей, женщин и мужчин погибли в результате голода и истощения.
14 июня - день память всех жертв июньских депортаций 1941 года. Традиционная церемония памяти состоится на Мемориале жертв коммунизма Маарьямяэ. По всей Эстонии пройдут различные мероприятия.
Церемония с речами и молитвами состоится у мемориала 12 жертвам красного террора на кладбище Лийва в Таллинне. Музыкальное сопровождение проведет духовой квинтет Таллиннского полицейского оркестра.
В 15.30 в коридоре мемориальной стены мемориала Маарьямяэ в Таллинне состоится открытие новых именных табличек.
Мемориальная церемония начнется в 16 часов в «Домашнем саду», память жертв депортации будет почтена речами и молитвами. Музыкальное сопровождение проведет Таллиннский хор мальчиков под руководством Лидии Рахула, за роялем Томи Рахула.
В субботу и воскресенье в парке Таммсааре Институтом по правам человека будут размещены фотоснимки об июньской депортации.
Фоторепортаж об июньской депортации и ее довоенной и послевоенной истории дает сильную и эмоциональную картину одного из самых мрачных моментов для эстонского народа. Изображения, основанные на исторических фотографиях Вейко Таммъярва, выразительны и выразительны, а скудное и контрастное использование цвета усиливает впечатление от трагизма произошедшего.
Это подкрепляется текстами, которые кратко и фактически объясняют предысторию исторических событий и помогают поместить события в более широкий контекст. В фоторепортаже представлены как депортированные, так и их жертвы, как известные исторические имена, так и обычые люди, попавшие меж колес истории.
Памятные мероприятия по всей Эстонии организует Memento Estonia.
- Харьюмаа: железнодорожная станция Кейла, 14 часов.
- Пыльвамаа: железнодорожная станция Вериора, 10 часов, железнодорожная станция Пыльва, 12 часов.
- Пярнумаа: парк Пярну Лейнапарк на месте бывшей железнодорожной станции, в 12 часов.
- Ляэнемаа: Хаапсалуская Домская церквь в 11часов, железнодорожная станция Ристи в 13.30
- Ярвамаа: 13 июня в 13 часов в мемориальном парке Ярва-Яани и в19.30 на городском кладбище Тюри; 14 июня в 10 часов в Ярва-Мадизе, в 11 часов в усадебном парке Ээтла, в 12 часов в мемориальном парке Коэру, в 13 часов у мемориала «Сломанный василек» в Пайде.
- В Ляэне-Вирумаа: у мемориала в Раквере в 11 часов.
- В Ида-Вирумаа: на железнодорожной станции Йыхви в 11 часов, на железнодорожной станции Нарва в 12 часов.
- В Вырумаа: на железнодорожной станции Вырумаа в 11 часов.
- В Вильяндимаа: у памятного камня репрессированным в Вильянди в 12 часов.
- На Хийумаа: в порту Лехтма в 12 часов.
- На Сааремаа: на кладбище Кудьяпе в 12 часов, затем последует минута памяти в порту Роомассааре и порту Яагараху.