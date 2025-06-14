День траура: в Эстонии приспущены государственные флаги

Траурный флаг поднимается на флагштоке так, чтобы нижний край флага находился посередине флагштока. Для этого флаг сначала медленно поднимается на верх флагштока, а затем опускается на середину флагштока.

Для поднятия эстонского флага как траурного флага на флагштоке к верхнему концу флагштока прикрепляется черная лента шириной 50 миллиметров и длиной около 3300 миллиметров.

Если на флагштоке находятся другие флаги, то флаги иностранных государств и международных организаций, как правило, не приспускаются; их заменяет эстонский флаг, поднятый как траурный флаг. Флаги эстонских уездов, муниципалитетов, учреждений и организаций поднимаются на флагштоке вместе с эстонским флагом как траурный флаг.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии прошла массовая депортация, в ходе которой репрессивные органы Советского Союза вывезли в Сибирь около 10 000 человек. Среди жертв было 132 ребенка в возрасте до года, а также те, кто родился в вагоне, 1378 детей в возрасте до семи лет и 15 пожилых людей старше 80 лет, самому старшему из которых было 87 лет. Около 6000 детей, женщин и мужчин погибли в результате голода и истощения.

14 июня - день память всех жертв июньских депортаций 1941 года. Традиционная церемония памяти состоится на Мемориале жертв коммунизма Маарьямяэ. По всей Эстонии пройдут различные мероприятия.