В пятницу, 13 июня, участник лотереи из Эстонии выиграл 293 386,20 евро в тираже Eurojackpot, угадав 5 основных чисел. На этот раз выигрыши такого уровня достались игрокам из четырех стран. Кроме Эстонии, крупные суммы также получили участники из Германии, Хорватии и Италии.
«Всё больше крупных выигрышей в Eurojackpot достаются эстонским игрокам, - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - От всей души поздравляем победителя и надеемся, что этот выигрыш принесёт ему много радости».
Выигрышный билет с четырьмя игровыми полями был приобретен на сайте Eesti Loto 13 июня в 19:44. Победителем оказался мужчина, который пока ещё не связался с Eesti Loto.
Для выигрыша по уровню 5+0 в Eurojackpot необходимо угадать все пять основных чисел.
В 2024 году Eesti Loto перечислило государству 20,24 миллиона евро в виде налога на азартные игры. В виде выигрышей было выплачено 42,3 миллиона евро, из которых 7,14 миллиона евро составили выигрыши в моментальных лотереях, а 9,13 миллиона - в электронных моментальных лотереях.