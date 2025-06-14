«Всё больше крупных выигрышей в Eurojackpot достаются эстонским игрокам, - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - От всей души поздравляем победителя и надеемся, что этот выигрыш принесёт ему много радости».

Выигрышный билет с четырьмя игровыми полями был приобретен на сайте Eesti Loto 13 июня в 19:44. Победителем оказался мужчина, который пока ещё не связался с Eesti Loto.

Для выигрыша по уровню 5+0 в Eurojackpot необходимо угадать все пять основных чисел.

В 2024 году Eesti Loto перечислило государству 20,24 миллиона евро в виде налога на азартные игры. В виде выигрышей было выплачено 42,3 миллиона евро, из которых 7,14 миллиона евро составили выигрыши в моментальных лотереях, а 9,13 миллиона - в электронных моментальных лотереях.