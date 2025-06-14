Пенсионные фонды Эстонии бьют рекорды

В 2024 году пенсионные активы Эстонии выросли на 22,1% по сравнению с предыдущим годом.

«Это был один из самых быстрых темпов роста за последние годы. Наряду с Литвой (28,5%) и Латвией (24,1%) Эстония вошла в тройку стран ОЭСР с самым высоким ростом», - отметил руководитель SEB Varahaldus Герт Вильмс.

По сравнению с концом 2023 года объем пенсионных фондов в Эстонии увеличился с 15,5% до 18% от ВВП.

«Тем не менее мы существенно отстаем от лидеров рейтинга. Например, в Дании пенсионные активы составляют 204% ВВП. А накопления эстонцев к пенсии в несколько раз меньше, чем в северных странах», - пояснил он.

По словам Вильмса, высокую доходность обеспечили как качественная работа управляющих фондов, так и высокая доля инвестиций в акции в структуре пенсионных активов. Всё больше людей выбирают пенсионные фонды, соответствующие их возрасту, что помогает лучше адаптировать инвестиционную стратегию с течением времени.

«Мы движемся в правильном направлении, но рост мог бы быть значительно выше, если бы удалось увеличить число людей как во второй, так и в третьей пенсионных ступенях. Если правительство реализует идею о возможности возвращения во вторую ступень спустя пять лет после выхода, это поможет привлечь больше людей. Популярность третьей ступени растет, но по-прежнему вызывает тревогу большое количество людей, которые либо не могут, либо не хотят делать дополнительные накопления», - добавил Вилмс.