Пенсионные фонды Эстонии бьют рекорды

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала свежую статистику по пенсионным фондам, согласно которой доходность эстонских пенсионных фондов находится на одном из самых высоких уровней среди стран ОЭСР. Однако накопления эстонцев на пенсию всё еще в разы ниже среднего уровня.
В 2024 году пенсионные активы Эстонии выросли на 22,1% по сравнению с предыдущим годом.
«Это был один из самых быстрых темпов роста за последние годы. Наряду с Литвой (28,5%) и Латвией (24,1%) Эстония вошла в тройку стран ОЭСР с самым высоким ростом», - отметил руководитель SEB Varahaldus Герт Вильмс.
По сравнению с концом 2023 года объем пенсионных фондов в Эстонии увеличился с 15,5% до 18% от ВВП.
«Тем не менее мы существенно отстаем от лидеров рейтинга. Например, в Дании пенсионные активы составляют 204% ВВП. А накопления эстонцев к пенсии в несколько раз меньше, чем в северных странах», - пояснил он.
По словам Вильмса, высокую доходность обеспечили как качественная работа управляющих фондов, так и высокая доля инвестиций в акции в структуре пенсионных активов. Всё больше людей выбирают пенсионные фонды, соответствующие их возрасту, что помогает лучше адаптировать инвестиционную стратегию с течением времени.
«Мы движемся в правильном направлении, но рост мог бы быть значительно выше, если бы удалось увеличить число людей как во второй, так и в третьей пенсионных ступенях. Если правительство реализует идею о возможности возвращения во вторую ступень спустя пять лет после выхода, это поможет привлечь больше людей. Популярность третьей ступени растет, но по-прежнему вызывает тревогу большое количество людей, которые либо не могут, либо не хотят делать дополнительные накопления», - добавил Вилмс.