Купили билеты, но остались на остановке: в Lux Express объяснили, почему два пассажира не смогли сесть в автобус

Два жителя Тарту, вернувшиеся из велопохода, купили билеты заранее - на рейс, отправлявшийся в этот вторник в 7:30 от Таллиннского автовокзала. Это был осознанный выбор: когда они ехали в сторону Таллинна в начале путешествия, их маршрут начинался из Тарту, и они прибыли на автовокзал с велосипедами, упакованными в картонные коробки. Тогда подошел двухэтажный экспресс, и его водитель заявил, что не может взять велосипеды в коробках, но у автобуса есть крюк сзади, куда можно закрепить неупакованные велосипеды.