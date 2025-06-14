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Купили билеты, но остались на остановке: в Lux Express объяснили, почему два пассажира не смогли сесть в автобус

Перевод: София Солдатенко
Велосипеды загружаются в багажное отделение автобуса Lux Express со стороны водителя, чтобы избежать загрязнения сумок других пассажиров.

Водитель автобуса Lux Express по маршруту Таллинн–Тарту оставил на остановке у Таллиннского аэропорта двух велосипедистов, у которых были билеты на провоз велосипедов. Он объяснил, что велосипеды не помещаются в автобус, и посоветовал позвонить на инфолинию компании. Там велосипедистам сообщили, что все правильно: из аэропорта велосипеды в автобус брать и не обязаны.

Два жителя Тарту, вернувшиеся из велопохода, купили билеты заранее - на рейс, отправлявшийся в этот вторник в 7:30 от Таллиннского автовокзала. Это был осознанный выбор: когда они ехали в сторону Таллинна в начале путешествия, их маршрут начинался из Тарту, и они прибыли на автовокзал с велосипедами, упакованными в картонные коробки. Тогда подошел двухэтажный экспресс, и его водитель заявил, что не может взять велосипеды в коробках, но у автобуса есть крюк сзади, куда можно закрепить неупакованные велосипеды.

«Водитель все-таки пошел навстречу: он сначала рассадил пассажиров, а потом куда-то разместил и наши велосипеды, - рассказала Лий Раннику (сотрудница Postimees Grupp). - Он еще сказал, что для упакованных велосипедов лучше подходят получасовые рейсы, у них снизу больше багажное отделение. Поэтому мы и купили билет обратно именно на автобус, отправляющийся в 7:30».

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