Исследование: все больше людей ищет подработку

Почти половина соискателей рассматривают возможность подработки в этом сезоне, свидетельствуют данные недавнего мониторинга рынка труда, проведенного порталом CV.ee.
Основными причинами поиска дополнительной работы являются потребность в увеличении дохода, стремление открыть для себя новые карьерные возможности, а также желание завести новые знакомства и деловые контакты. За подработку соискатели рассчитывают получать до тысячи евро в месяц (нетто).
Дополнительный доход помогает работникам лучше справляться с повседневными расходами: покрывать регулярные траты, копить на цели и создавать финансовую подушку на случай непредвиденных затрат. Многие используют эту прибавку также для финансирования отпуска или увлечений, а в некоторых случаях - для сокращения долгов.
«Вместо отдыха летом люди чаще берутся за дополнительную работу, чтобы отдых вообще стал возможным. Подработка - это не обязательно табу или нечто негативное. Это отражение гибкости, целеустремленности и стремления эстонцев справляться самостоятельно. А такие сотрудники - настоящее сокровище для работодателей», - отметил руководитель по коммуникациям CV.ee Карл Одер.
Люди хотят подрабатывать там, где это удобно и доступно. Наибольшей популярностью пользуется работа в своем населенном пункте или неподалеку. Каждый пятый соискатель предпочел бы подработку из дома. Чаще всего ищут подработку в сфере обслуживания клиентов и административной деятельности.