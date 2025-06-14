Исследование: все больше людей ищет подработку

Основными причинами поиска дополнительной работы являются потребность в увеличении дохода, стремление открыть для себя новые карьерные возможности, а также желание завести новые знакомства и деловые контакты. За подработку соискатели рассчитывают получать до тысячи евро в месяц (нетто).

Дополнительный доход помогает работникам лучше справляться с повседневными расходами: покрывать регулярные траты, копить на цели и создавать финансовую подушку на случай непредвиденных затрат. Многие используют эту прибавку также для финансирования отпуска или увлечений, а в некоторых случаях - для сокращения долгов.

«Вместо отдыха летом люди чаще берутся за дополнительную работу, чтобы отдых вообще стал возможным. Подработка - это не обязательно табу или нечто негативное. Это отражение гибкости, целеустремленности и стремления эстонцев справляться самостоятельно. А такие сотрудники - настоящее сокровище для работодателей», - отметил руководитель по коммуникациям CV.ee Карл Одер.