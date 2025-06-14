Матерью года стала женщина, воспитавшая 21 ребенка

На торжественной церемонии в церкви Нигулисте в пятницу была названа Мать года 2025, и почетное звание получила жительница уезда Валгамаа Кадри Тоомсалу - мама, которая вместе с супругом воспитала 21 ребенка.
«Я никогда не считала материнство бременем, для меня это дар. Каждый ребенок - благословение с собственным миром и учитель для меня самой. Звание "Мать года" - это признание для всей нашей семьи. Оно согревает душу и придает сил», - сказала Кадри Тоомсалу.
Кандидатуру Тоомсалу на звание «Мать года» выдвинули как ее дети, так и близкие семьи. В заявлениях подчеркивалось, что ее жизнь посвящена семье, любви и заботе, а детям она обеспечила теплый, стабильный и безопасный дом - даже в трудные времена.
«Мама - это сердце нашей семьи, она уравновешенная, заботливая и всегда рядом. Она пример для многих не только тем, что воспитывает большую семью, но и тем, как относится к людям - с теплотой, честностью и уважением. Она не ищет признания, но более чем его заслужила», - говорится в одном из рекомендательных писем.
К званию «Мать года» прилагается премия в размере 10 000 евро, предназначенная для поддержки семьи и проведения совместного времени. По словам Кадри Тоомсалу, эти средства пойдут на кружки и увлечения детей, а также на общие семейные мероприятия - туда, где польза будет наибольшей. По словам близких, серьезным облегчением также стало бы приобретение нового автомобиля, соответствующего нуждам большой семьи.
Член правления фонда Väärtustades Elu и ведущий церемонии Янек Мягги отметил, что материнство - дело личное, но одновременно и глубоко социальное.
«Будущее Эстонии зависит от каждого ребенка, - сказал Мягги. - Если в одной семье их 21 - это не только достойно признания, но и огромное богатство для всего общества. Кадри Тоомсалу - создательница эстонского богатства».
Член Рийгикогу и вице-председатель партии «» Рийна Солман добавила, что история Кадри Тоомсалу показывает, насколько велика роль матери не только в семье, но и в фундаменте общества.
«Нам нужно больше таких вдохновляющих примеров и больше поддержки для многодетных семей», - сказала Солман.
«Звание "Мать года" - это благодарность тем, кто всей жизнью поддерживает связь между поколениями. Жизненный путь Кадри Тоомсалу доказывает, что преданность семье - это нечто вечное, и это ценность, которую общество должно беречь и замечать», - отметил Андрес Эргма из Союза объединений пенсионеров Эстонии.
В этом году на звание «Мать года» были выдвинуты 14 женщин: Кадри Тоомсалу (21 ребёнок), Кадри Таим (4), Кыльви Кивисильд (10), Полина Гусарова (4), Хелис Розин (4), Триину Кивисельг (4), Татьяна Таппи (4), Элин Филин-Эмайыэ (6), Ирина Педак-Гуралник (6), Кристи Сеппи (10), Вика Зиедс (5), Бритт Калам (5), Мари Ярг (5), Катрин Курвиц (6).