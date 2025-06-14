Звание «Мать года» получила женщина, у которой 21 ребенок

«Я никогда не считала материнство бременем, для меня это дар. Каждый ребенок - благословение с собственным миром и учитель для меня самой. Звание "Мать года" - это признание для всей нашей семьи. Оно согревает душу и придает сил», - сказала Кадри Тоомсалу.

Кандидатуру Тоомсалу на звание «Мать года» выдвинули как ее дети, так и близкие семьи. В заявлениях подчеркивалось, что ее жизнь посвящена семье, любви и заботе, а детям она обеспечила теплый, стабильный и безопасный дом - даже в трудные времена.

«Мама - это сердце нашей семьи, она уравновешенная, заботливая и всегда рядом. Она пример для многих не только тем, что воспитывает большую семью, но и тем, как относится к людям - с теплотой, честностью и уважением. Она не ищет признания, но более чем его заслужила», - говорится в одном из рекомендательных писем.

К званию «Мать года» прилагается премия в размере 10 000 евро, предназначенная для поддержки семьи и проведения совместного времени. По словам Кадри Тоомсалу, эти средства пойдут на кружки и увлечения детей, а также на общие семейные мероприятия - туда, где польза будет наибольшей. По словам близких, серьезным облегчением также стало бы приобретение нового автомобиля, соответствующего нуждам большой семьи.