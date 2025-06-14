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Эстония отправила в Украину седьмой банный комплекс

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Добровольцы (слева направо) Танель Кунингас, Пеэтер Кийуру, Брит Месипуу, Сийм Неллис и Урмас Остра ранним утром перед отправлением в сторону Украины.

Утром 14 июня около пяти часов с территории промышленного парка Вахи выехала колонна из четырех автомобилей, направляющаяся в сторону Украины, в район города Днепр. Цель поездки - передача гуманитарной помощи стоимостью 120 000 евро, собранную эстонскими предпринимателями и жителями, сообщает Tartu Postimees.

Во главе колонны - внедорожник с флагами Эстонии и Украины. За ним следует синий грузовик с желтыми полосами и прицепом, в котором оборудованы баня с душевой и раздевалкой. В том же прицепе находится прачечная с промышленными стиральными машинами, сушилками, емкостями для воды, насосной системой и дизельным генератором. Далее - вспомогательная машина с еще одним резервуаром для воды, генератором и насосом, предназначенными для транспортировки воды и топлива при необходимости. Завершает колонну легковой автомобиль.

Организатор поездки - владелец эстонского производителя печей для саун Huumi Сийм Неллис, который оценил стоимость всей партии в 120 000 евро. Вся техника и оборудование останутся в Украине, а водители и сопровождающие вернутся обратно при поддержке других волонтеров.

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