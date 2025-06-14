Эстония отправила в Украину седьмой банный комплекс

Во главе колонны - внедорожник с флагами Эстонии и Украины. За ним следует синий грузовик с желтыми полосами и прицепом, в котором оборудованы баня с душевой и раздевалкой. В том же прицепе находится прачечная с промышленными стиральными машинами, сушилками, емкостями для воды, насосной системой и дизельным генератором. Далее - вспомогательная машина с еще одним резервуаром для воды, генератором и насосом, предназначенными для транспортировки воды и топлива при необходимости. Завершает колонну легковой автомобиль.