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Аукцион! Стоимость имущества обанкротившегося мясоперерабатывающего завода продолжает снижаться (1)

Перевод: Вера Копти
Колбаса. Иллюстративное фото

Стоимость активов Saaremaa Lihatööstus OÜ, находящегося в состоянии банкротства, еще больше уменьшилась, следует из данных портала судебных исполнителей и банкротных управляющих.

В конце февраля Postimees сообщал, что активы мясоперерабатывающего предприятия на Сааремаа выставлены на аукцион за 4,9 миллиона евро. Однако уже к середине марта ситуация изменилась, и их стоимость упала ровно на миллион евро, составив 3,9 миллиона. В начале апреля стоимость снизилась еще на 400 тысяч евро - до 3,5 миллиона евро. К середине мая завод оценивался уже в 2,4 миллиона.

Сейчас стоимость активов мясоперерабатывающего предприятия вновь снизилась - на 240 тысяч евро, до 2,16 миллиона. С февраля общая сумма снижения составила свыше 2,74 миллиона евро.

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