В конце февраля Postimees сообщал, что активы мясоперерабатывающего предприятия на Сааремаа выставлены на аукцион за 4,9 миллиона евро. Однако уже к середине марта ситуация изменилась, и их стоимость упала ровно на миллион евро, составив 3,9 миллиона. В начале апреля стоимость снизилась еще на 400 тысяч евро - до 3,5 миллиона евро. К середине мая завод оценивался уже в 2,4 миллиона.