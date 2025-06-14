СПГ-терминалам в ЕС запретят обслуживать клиентов из России

Ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года. Крайний срок прекращения оказания услуг по долгосрочным контрактам с российскими клиентами - 31 декабря 2027 года, говорится в документе, который должен быть официально опубликован 17 июня.

ЕС потребует от компаний раскрывать детали сделок по газу из РФ

Кроме того, Евросоюз потребует от европейских компаний раскрывать информацию о закупках российского газа в рамках подготовки мер по полному запрету такого импорта к концу 2027 года, отмечает Reuters. Согласно предварительной версии документа, компании должны будут предоставлять таможенным органам «документацию о происхождении импортируемого газа». Новые сделки с российскими экспортерами могут быть запрещены для компаний ЕС уже к концу текущего года.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали готовящегося документа, содержание которого еще может измениться, отмечает Reuters.

Поставки российского газа в Европу резко сократились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Однако Россия остается существенным поставщиком газа по газопроводу через Турцию, а также сжиженного природного газа (СПГ).