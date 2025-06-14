Колонка Postimees Израиль имеет право на упреждающий удар, если на кону стоит выживание государства

В то же время ослабление Ирана - а именно к этому ведут израильские атаки - означает, что один из главных союзников России в войне против Украины теряет силу и вынужден все больше думать о собственном выживании. Смена режима в Иране привела бы к такому же геополитическому потрясению, какое произошло в 1979 году, когда к власти пришел теократический режим, только в этот раз - в обратном направлении.

На Западе все понимают: Иран с ядерным оружием, попирающий права человека, куда опаснее для мировой стабильности, чем нынешний Иран

В отличие от ситуации в секторе Газа, которая вызывает явный разлад среди западных стран, по вопросу об Иране консенсус заметно крепче. Это показала и прошлогодняя ракетная атака Ирана на Израиль: в ее отражении приняли участие многие западные союзники. На Западе все понимают: Иран с ядерным оружием, попирающий права человека, куда опаснее для мировой стабильности, чем нынешний Иран. В этом противостоянии Израиль поддержал и президент США Дональд Трамп. В то же время у Ирана больше нет тыла в лице Сирии: новый режим в этой стране предпочитает поддерживать хорошие отношения с Западом.