Колонка Postimees Израиль имеет право на упреждающий удар, если на кону стоит выживание государства

- Иран представляет смертельную угрозу для Израиля
- Вопрос в том, вспыхнет ли на Ближнем Востоке большая война
- Получение Ираном ядерного оружия отложено
Атака Израиля на Иран может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, однако несомненно положительным является то, что Иран в ближайшее время не сможет обзавестись ядерной бомбой.
В ночь на пятницу Израиль нанес удар по основным объектам иранской ядерной программы, задействовав около двухсот истребителей и ликвидировав трех высокопоставленных военных, а также нескольких специалистов по ядерному вооружению. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот удар был не единичным – атаки на Иран продолжатся. В ответ Иран выпустил по Израилю сто дронов.
Очевидно, что нападение Израиля стало резкой эскалацией многолетнего конфликта между двумя странами. Скорее всего, израильская разведка имела сведения о том, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерной бомбы. Для Израиля это смертельно опасно, так как режим аятолл, как и террористическая группировка ХАМАС, стремится уничтожить Израиль.
Доктрина Бегина, названная в честь экс-премьера Израиля Менахема Бегина, гласит: Израиль имеет право на упреждающий удар, если на кону стоит выживание государства. Израиль уже действовал по такому сценарию: в годы правления Бегина в 1981 году нанесен удар по иракскому ядерному реактору Осирак, а в 2007 году - по сирийскому ядерному объекту.
Хотя события, несомненно, означают эскалацию на Ближнем Востоке, вопрос в степени этой эскалации. Разгорится ли полномасштабная война между Израилем и Ираном, и вмешаются ли другие страны - пока неясно. От масштаба эскалации зависит и то, сможет ли Россия извлечь из конфликта выгоду. Чем дольше затянется война на Ближнем Востоке, тем меньше внимания Запад будет уделять Украине. Кроме того, рост цен на нефть принесет Кремлю дополнительные доходы.
В то же время ослабление Ирана - а именно к этому ведут израильские атаки - означает, что один из главных союзников России в войне против Украины теряет силу и вынужден все больше думать о собственном выживании. Смена режима в Иране привела бы к такому же геополитическому потрясению, какое произошло в 1979 году, когда к власти пришел теократический режим, только в этот раз - в обратном направлении.
На Западе все понимают: Иран с ядерным оружием, попирающий права человека, куда опаснее для мировой стабильности, чем нынешний Иран
В отличие от ситуации в секторе Газа, которая вызывает явный разлад среди западных стран, по вопросу об Иране консенсус заметно крепче. Это показала и прошлогодняя ракетная атака Ирана на Израиль: в ее отражении приняли участие многие западные союзники. На Западе все понимают: Иран с ядерным оружием, попирающий права человека, куда опаснее для мировой стабильности, чем нынешний Иран. В этом противостоянии Израиль поддержал и президент США Дональд Трамп. В то же время у Ирана больше нет тыла в лице Сирии: новый режим в этой стране предпочитает поддерживать хорошие отношения с Западом.
Что должна делать Эстония? В первую очередь продолжать добиваться военной и моральной поддержки Украины со стороны Запада. Несмотря на то, что внимание Европы сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке, война в Украине никуда не исчезла. Вопросами Ближнего Востока Евросоюз должен заниматься как единое целое.