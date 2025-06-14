Фестиваль городского пространства оживит территорию возле Горхолла

Фестиваль, проходящий в окрестностях Горхолла, предложит множество мероприятий для всей семьи - от квеста в стиле охоты за сокровищами и ночного кино до турнира по метанию камешков.

По словам главного организатора фестиваля Пилле Лайакаск, программа выходных рассчитана на семьи и молодежь, чтобы они могли найти различные способы отдыха прямо в городской среде.

«Часто с наступлением выходных люди хотят выехать за город, однако этим фестивалем мы хотим показать, что хорошо продуманная и ориентированная на человека городская среда может предложить множество возможностей для спокойного и приятного отдыха всей семьей прямо в городе», - добавила Лайакаск.

В субботней программе фестиваля - шахматный турнир, который продлится до трех часов дня и проводится в сотрудничестве с Таллиннским шахматным клубом. Вечером перед Горхоллом начнется воркшоп по движению, в рамках которого будет исследоваться телесное восприятие городской среды.

Также в субботу организация URBREATH проводит различные мастер-классы и запишет на территории фестиваля три следующих выпуска подкаста. Молодежь приглашается в лагерь «Võsalaager» организованный Vivita и Архитектурной школой, в рамках которого рядом с Горхоллом будет создан самое классное городское пространство в Таллинне, а может, и в мире. Участники расчистят территорию от лишнего, построят полосы препятствий и украсят старые бетонные плиты яркими мозаиками.

Суббота завершится ночным киносеансом, на котором покажут документальный фильм «Sal-Saller: See on see, mis paneb elama» и художественный фильм «Fränk» Тыниса Пилли.

В воскресенье детей и молодежь ждет квест в стиле охоты за сокровищами, который начнется в полдень. В рамках игры участники будут создавать граффити, играть в петанк и активно исследовать городскую среду. Также в воскресенье в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, прогулки и экскурсии. День завершится турниром по метанию камешков на пляже у Горхолла.

Финальной частью фестиваля в воскресенье станут вечерние концерты на сцене у моря: перед публикой выступят Valge Tüdruk, The Boondocks и boipepperoni. До этого на сцене состоится концерт музыкальной программы LoLaLa для самых маленьких.