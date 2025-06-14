В Финляндии начнут штрафовать родителей несовершеннолетних самокатчиков

Парламент Финляндии одобрил в прошлом месяце предложение ужесточить законодательство об электросамокатах. Изменения вступят в силу 17 июня, сообщает Yle.

Первое нововведение касается установления минимального возраста для пользователей электросамокатов. Со следующего вторника в Финляндии запрещено использовать электросамокаты лицам моложе 15 лет.

За этим предложением стояла рекомендация Финского агентства по безопасности дорожного движения, причиной которой стали несколько случаев с гибелью и травмами детей, катавшихся на электросамокатах.

Согласно обновленному закону, полиция имеет право штрафовать родителей или законных представителей несовершеннолетних водителей электросамокатов младше 15 лет. Это касается и тех, кто едет на арендованном, и на личном средстве передвижения.

Размер штрафа составит от 40 до 60 евро, такие санкции могут быть применены и к компаниям по аренде электросамокатов.

Кроме возрастного ограничения для водителей электросамокатов установлен и порог алкогольного опьянения - 0,5 промилле. За превышение допустимого уровня алкоголя может быть назначен штраф до 200 евро.

Изменения в законе также дают право полиции штрафовать любого водителя транспортного средства, если его остановят в состоянии опьянения и он представляет опасность для других участников движения. Для тех, кто отказывается проходить тест на алкоголь, предусмотрены отдельные наказания.