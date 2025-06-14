В Финляндии начнут штрафовать родителей несовершеннолетних самокатчиков

На следующей неделе в Финляндии вступят в силу изменения в законе, касающиеся использования электросамокатов, в том числе появится и новый возрастной порог.
Парламент Финляндии одобрил в прошлом месяце предложение ужесточить законодательство об электросамокатах. Изменения вступят в силу 17 июня, сообщает Yle.
Первое нововведение касается установления минимального возраста для пользователей электросамокатов. Со следующего вторника в Финляндии запрещено использовать электросамокаты лицам моложе 15 лет.
За этим предложением стояла рекомендация Финского агентства по безопасности дорожного движения, причиной которой стали несколько случаев с гибелью и травмами детей, катавшихся на электросамокатах.
Согласно обновленному закону, полиция имеет право штрафовать родителей или законных представителей несовершеннолетних водителей электросамокатов младше 15 лет. Это касается и тех, кто едет на арендованном, и на личном средстве передвижения.
Размер штрафа составит от 40 до 60 евро, такие санкции могут быть применены и к компаниям по аренде электросамокатов.
Кроме возрастного ограничения для водителей электросамокатов установлен и порог алкогольного опьянения - 0,5 промилле. За превышение допустимого уровня алкоголя может быть назначен штраф до 200 евро.
Изменения в законе также дают право полиции штрафовать любого водителя транспортного средства, если его остановят в состоянии опьянения и он представляет опасность для других участников движения. Для тех, кто отказывается проходить тест на алкоголь, предусмотрены отдельные наказания.
В закон также добавляется рекомендация использовать шлем при езде на электросамокате. Такая рекомендация уже действует для велосипедистов, но теперь советуется носить шлем и пользователям других легких электротранспортных средствах - например, гироскутер или электроскутер.