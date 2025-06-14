ГЕНОЦИД Эстонка, депортированная в 13 лет: я этого никогда не прощу

Сегодня, 14 июня, исполняется 84 года с момента, когда советский террористический режим устроил в Эстонии первую массовую акцию геноцида. В течение одной ночи из своих домов были насильно вывезены более 10 000 невинных человек - почти один процент тогдашнего населения.
Жительница Вильянди, 97-летняя Сигрид Маасепп, была депортирована в возрасте 13 лет вместе с матерью и сестрой на 17 лет в Томскую область. Несмотря на то, что Маасепп может передвигаться только с костылем и роллатором, она пообещала прийти на памятное мероприятие в память о жертвах июньских депортаций.