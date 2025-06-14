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ГЕНОЦИД Эстонка, депортированная в 13 лет: я этого никогда не прощу

Перевод: София Солдатенко
Сигрид Маасепп, которой скоро исполнится 98 лет, у памятника жертвам депортации в парке Вильянди.

Сегодня, 14 июня, исполняется 84 года с момента, когда советский террористический режим устроил в Эстонии первую массовую акцию геноцида. В течение одной ночи из своих домов были насильно вывезены более 10 000 невинных человек - почти один процент тогдашнего населения.

Жительница Вильянди, 97-летняя Сигрид Маасепп, была депортирована в возрасте 13 лет вместе с матерью и сестрой на 17 лет в Томскую область. Несмотря на то, что Маасепп может передвигаться только с костылем и роллатором, она пообещала прийти на памятное мероприятие в память о жертвах июньских депортаций.

«Этот день я никогда не забуду. Он до сих пор стоит у меня перед глазами, как будто это было сегодня. Пострадала половина эстонского народа. Я этого никогда не прощу. Скоро мне будет сто лет, но ведь это были годы молодости, которые были испорчены. Вся жизнь пошла наперекосяк из-за этого», - рассказала Сигрид Маасепп.

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