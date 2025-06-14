Арендные квартиры по-прежнему остаются малопривлекательной инвестицией

«В начале июня средняя доходность от аренды в Таллинне составляла всего 4,6%, а в Тарту - 5,2%. Рост арендных цен за последние пару лет, наряду с ростом цен на покупку-продажу, был близок к нулю или даже снижался. Основной причиной, как и на рынке купли-продажи, остается избыточное предложение», - пояснил Элисте.

По его словам, низкая привлекательность арендных инвестиций уже ожидаемо привела к заметному сезонному снижению предложения арендных квартир, и в начале июня оно стало самым низким с осени 2022 года.

По прогнозу Элисте, к осени, вероятнее всего, арендные ставки начнут расти быстрее - первые сигналы этого уже появились в апреле и мае. Умеренный рост цен на аренду может восстановить инвестиционный интерес к рынку, что со временем способно подтолкнуть вверх и цены на покупку недвижимости.