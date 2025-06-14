В аэропорту обнаружена крупная партия контрабандных сигарет

Сотрудники таможни в ходе контроля багажа пассажиров в Рижском аэропорту обнаружили контрабанду - 17 000 сигарет, ввезенных из Узбекистана, сообщили агентству LETA представители Службы государственных доходов (VID), передает RusTVNET.
В четверг, 12 июня, в багаже одного из пассажиров, прибывшего в Латвию авиарейсом из Ташкента, было найдено 850 пачек сигарет (85 блоков).
Пассажир пересек латвийскую таможенную границу, воспользовавшись зеленым коридором, таким образом подтвердив, что не везет с собой товары, которые подлежат декларированию или запрещены и ограничены к ввозу через таможенную границу.
На вопрос сотрудника таможни, есть ли у него в багаже сигареты, пассажир ответил утвердительно. При детальном досмотре в зарегистрированном и ручном багаже обнаружены сигареты марок Marlboro, Camel и LM с узбекскими акцизными марками.
Общая сумма налогов, которые не были уплачены в бюджет Латвии по выявленным сигаретам, превышает 4000 евро.
Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.