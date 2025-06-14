Анализ ситуации Столичная коалиция ведет себя так, будто выборы уже начались

В последние недели перепалка между столичными коалиционными партиями стала символическим и в то же время эффектным заблаговременным началом муниципальных выборов. В этой ситуации все участники могут как выиграть, так и проиграть.
Скандал вокруг платы за детские сады вышел на общенациональный уровень, поскольку к теме лично подключился премьер-министр Кристен Михал. Хотя он подчеркивал, что у местного отделения его партии есть своя воля, сам не упускал возможности упрекнуть мэра Евгения Осиновского и социал-демократов.