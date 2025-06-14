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Анализ ситуации Столичная коалиция ведет себя так, будто выборы уже начались

Перевод: Вера Копти
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (слева) считает, что премьер-министр Кристен Михал расшатывает власть в столичной коалиции. Глава правительства утверждает, что это лишь мнение наблюдателя.

​В последние недели перепалка между столичными коалиционными партиями стала символическим и в то же время эффектным заблаговременным началом муниципальных выборов. В этой ситуации все участники могут как выиграть, так и проиграть.

Скандал вокруг платы за детские сады вышел на общенациональный уровень, поскольку к теме лично подключился премьер-министр Кристен Михал. Хотя он подчеркивал, что у местного отделения его партии есть своя воля, сам не упускал возможности упрекнуть мэра Евгения Осиновского и социал-демократов.

Неудивительно, что журналисты как на прошедшем в Пярну съезде Партии реформ, так и в программе Esimene stuudio («Первая студия») во главе с ведущим Йоханнесом Траллем задавали премьеру вопросы на эту тему. Особенно примечательна позиция самого Михала: теперь кажется, что ссорятся не просто таллиннские политики, а конфликт приобрел масштабы противостояния между Михалом и Осиновским. Во всяком случае, так это выглядит сейчас.

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