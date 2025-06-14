ЭСТОНКА В ИЗРАИЛЕ Истинное лицо движения в поддержку Палестины в Эстонии

Движение «Свободная Палестина» в Эстонии не занимается прекращением страданий, пишет Марилин Симчон.
За последние полтора года в городском пространстве Эстонии и университетах появились плакаты, кинопоказы, дискуссионные клубы и кампании в социальных сетях с лозунгами вроде «Свободная Палестина». На первый взгляд кажется, что речь идет о мирном движении, целью которого является прекращение насилия, солидарность с пострадавшими и решение конфликта на Ближнем Востоке в формате двух государств. Однако при более внимательном рассмотрении открывается совершенно иная реальность.
Если бы это движение в Эстонии и в других странах Европы действительно стремилось бы вернуть Газе жизнь, обеспечить детям будущее, восстановить жилье, экономику, даровать палестинскому народу свободу, а израильским заложникам - жизнь и безопасность, я была бы первой, кто бы вышел на демонстрацию. Если бы целью было логичное решение, основанное на международном праве - мирное сосуществование двух народов - я бы стала их адвокатом. Но этим оно не занимается.
За маской солидарности
Движение «Свободная Палестина», действующее в Эстонии, не занимается прекращением страданий, не уделяет внимания освобождению заложников или восстановлению Газы. Вместо этого в центре его деятельности - демонизация государства Израиль, постановка под сомнение легитимности его существования и дегуманизация еврейской идентичности. Это движение, которое видит в Израиле уникальное зло, воплощение колониализма и апартеида, государство, которое должно быть стерто с карты. Все, что связано со словом «сионизм», объявляется злом. При этом полностью игнорируется сложная реальность региона, историческая связь евреев с Израилем и основное право на существование более восьми миллионов людей - большинство из которых родились там.
Концепция этого движения в Эстонии упрощена и крайне радикальна. В нем отсутствует всяческая эмпатия по отношению к гражданам Израиля, даже к тем, кто критикует свое правительство. Израильтянин допускается к разговору лишь в том случае, если он идет против собственной идентичности - если он готов утверждать, что стыдится своей страны, своего народа, своей истории и самого себя. Только в таком случае его слушают как «хорошего еврея», чье существование якобы доказывает «нейтральность» самого движения. Это чистейший токенизм, то есть подмена реальной поддержки демонстративной поддержкой отдельных представителей группы.
С одной стороны мы имеем дело с движением, которое отрицает право Израиля на существование - при этом не предлагая никаких альтернатив, кроме невысказанных иллюзорных надежд. Как должно выглядеть это государство «от реки до моря»? Как должны в него вписаться миллионы евреев, которые там живут и которым некуда «возвращаться»? На эти вопросы ответов попросту нет.
Все крутится вокруг Израиля, а не палестинцев
Сегодняшнее движение в поддержку Палестины в Эстонии проводит кинопоказы и лекции, направленные исключительно против Израиля. Не проводится ни одного мероприятия, посвященного внутренним проблемам Газы, ни одного обсуждения о том, как улучшить положение палестинских женщин, защитить права ЛГБТК+ сообщества, продвигать демократию или расширить образовательные возможности для молодежи. Такие актуальные и ориентированные на будущее инициативы отсутствуют. Все сводится к демонизации.
Проводятся мероприятия, где показываются тщательно отобранные пропагандистские фильмы, а не документальные ленты, призывающие к диалогу. Постеры и выступления не сосредоточены на поиске решений или улучшении положения палестинцев. Все они передают один и тот же посыл: Израиль - воплощение зла.
Сообщение вроде «F*ck Israel» не является поиском мира. Ни одно из мероприятий не ставит своей целью спасение жизней или построение будущего. В центре внимания только одно - обвинение Израиля.
6 июня 2025 года, перед отборочным матчем чемпионата мира между Эстонией и Израилем на стадионе Лиллекюла, на митинге был замечен человек с флагом Палестины и плакатом с надписью «F*ck Israel», где вместо буквы S изображен нацистский символ. Подобная символика не выражает политического протеста, а явно переходит границы языка вражды. Использование нацистской символики для демонизации Израиля обесценивает Холокост, стирает память о миллионах жертв и ставит существование современного еврейского государства в один ряд с преступлениями нацистского режима. Это крайнее и антисемитское послание, которому нет никакого оправдания или места в публичном пространстве.
О чем молчит движение «Свободная Палестина»
Движение в поддержку свободы Палестины, действующее в Эстонии, никогда не требует, чтобы жители Газы были освобождены от своего настоящего угнетателя - ХАМАС. Именно эта организация построила свою власть на страданиях гражданского населения, терроре и мучениях заложников. Если мы говорим о свободе Газы, то должны задать вопрос: свобода от кого? Почему не требуют, чтобы ХАМАС сложил оружие, освободил заложников, прекратил использование гражданской инфраструктуры в военных целях и передал управление Газой обратно в руки народа?
Мы не видим на демонстрациях плакатов с требованиями, чтобы ХАМАС использовал подземные туннели в качестве убежищ для детей Газы, а не для складирования оружия. Мы не слышим призывов, чтобы гуманитарная помощь доходила напрямую до мирных жителей, а не превращалась в источник дохода для ХАМАС, перепродающего ее на черном рынке. Где требования освободить школы, больницы и жилые дома от военной инфраструктуры, чтобы их можно было наконец использовать по их прямому назначению - для обучения, лечения и проживания?
До тех пор, пока движение молчит о ХАМАС как о главной трагедии Газы и игнорирует его роль как в продолжении конфликта, так и в страданиях гражданского населения, его нельзя честно назвать защитником прав человека. Каждое слово о насилии со стороны Израиля при умалчивании о ХАМАС - это сознательный выбор не видеть реальной картины, выбор, который делает все движение лицемерным.
Пропаганда террористов в Эстонии
Одним из наиболее показательных и вместе с тем шокирующих эпизодов палестинского активизма в Эстонии стал показ 1 июня 2025 года в Тарту документального фильма «Газа: как выжить в зоне боевых действий» (BBC, 2025). Рассказчиком в фильме выступает человек, о котором еще в феврале стало известно, что он является сыном министра ХАМАС (источники: Anadolu Agency, Wikipedia), однако для организаторов показа это не стало препятствием.
BBC признал, что вскрывшаяся информация вызвала серьезные редакционные проблемы и привела к снятию фильма с платформы iPlayer. Речь идет не просто о палестинце, а о человеке, связанном с террористической организацией, ответственной за массовую резню 7 октября и призывы к геноциду. Фильм сосредотачивался на эмоциональных историях детей в Газе, но ни разу не упоминал ХАМАС или израильских заложников, тем самым формируя однобокую картину происходящего.
Демонстрация этого фильма была не случайной. Она показывает, как систематически распространяется антиизраильская пропаганда, эксплуатируя неосведомленность эстонской публики и ее искреннее, основанное на сочувствии стремление поддержать угнетенных. Где в этот момент была эстонская пресса? Где оказались все те, кто в других случаях так громко заявляют об ответственности, сопутствующей свободе слова?
Показ этого фильма - это не свобода слова. Это предоставление платформы для пропаганды террористической организации в самом сердце Европы, причем без всякого критического контекста. И что еще более тревожно: все это подавалось как часть мирного движения. Печально и то, что этот случай - лишь один из многих подобных примеров.
«Правильный еврей» и превращение идентичности в оружие
Еще одна характерная закономерность - это возведение на пьедестал антисионистских еврейских голосов - не потому, что они выражают разнообразие мнений, а потому, что отказываются от собственной идентичности, стыдятся существования Израиля и поддерживают Палестину лишь в том случае, если это означает полное отрицание Израиля.
В Эстонии такие голоса используются как прикрытие, чтобы продемонстрировать: «Посмотрите, мы не антисемиты - сами евреи так говорят». На деле же этих людей превращают в инструмент. Никогда не цитируют евреев, которые поддерживают решение о двух государствах, но при этом не отрекаются от своей израильской идентичности. Никогда не дают слово тем, кто выступает за мир и за право на существование обоих народов - лишь тем, кто готов полностью отказаться от собственного "я". Это не разнообразие. Это манипуляция.
Это не мирное движение.
Антисемитизм на протяжении веков был частью культурного ДНК европейских обществ. Сегодня он приобрел иную форму. Прямой язык вражды сменился политической риторикой, в которой еврейские страдания скрываются за маской «политической критики». Но смысл остается тем же. И когда кто-то, будучи израильтянином или евреем, осмеливается сказать, что это движение несправедливо и нечестно, ему отвечают насмешками, молчанием или агрессивным отторжением.
То, что мы видим в Эстонии, - это не движение во имя мира. Это движение, цель которого - наказать только одну сторону любой ценой. Каждый плакат, каждый кинопоказ, каждый приглашенный гость, каждый лозунг служат единственной цели - демонизации Израиля.
Это даже не искренняя солидарность с палестинцами. Это использование их трагедии как оружия для разжигания политической ненависти и исторической вражды.
И нам нужно сказать это открыто. Четко. Громко. Без страха и стеснения!
Пока этого не произойдет, это движение нельзя считать движением за мир, равноправие и справедливость. Потому что оно стоит лишь за ненависть к одной стороне.