ЭСТОНКА В ИЗРАИЛЕ Истинное лицо движения в поддержку Палестины в Эстонии

Мы не видим на демонстрациях плакатов с требованиями, чтобы ХАМАС использовал подземные туннели в качестве убежищ для детей Газы, а не для складирования оружия. Мы не слышим призывов, чтобы гуманитарная помощь доходила напрямую до мирных жителей, а не превращалась в источник дохода для ХАМАС, перепродающего ее на черном рынке. Где требования освободить школы, больницы и жилые дома от военной инфраструктуры, чтобы их можно было наконец использовать по их прямому назначению - для обучения, лечения и проживания?

До тех пор, пока движение молчит о ХАМАС как о главной трагедии Газы и игнорирует его роль как в продолжении конфликта, так и в страданиях гражданского населения, его нельзя честно назвать защитником прав человека. Каждое слово о насилии со стороны Израиля при умалчивании о ХАМАС - это сознательный выбор не видеть реальной картины, выбор, который делает все движение лицемерным.

Пропаганда террористов в Эстонии

Одним из наиболее показательных и вместе с тем шокирующих эпизодов палестинского активизма в Эстонии стал показ 1 июня 2025 года в Тарту документального фильма «Газа: как выжить в зоне боевых действий» (BBC, 2025). Рассказчиком в фильме выступает человек, о котором еще в феврале стало известно, что он является сыном министра ХАМАС (источники: Anadolu Agency, Wikipedia), однако для организаторов показа это не стало препятствием.