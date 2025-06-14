РАЙНЕР САКС Россия оказалась в сложной ситуации после удара Израиля

Президент и другие официальные лица продолжают пытаться убедить Иран в возможности сесть за стол переговоров. Израильская риторика не оставляет сомнений в том, что они готовы к постоянным атакам в течение длительного времени, пока, по их оценке, не исчезнет экзистенциальная угроза для Израиля. Иран, по крайней мере в ближайшее время, к переговорам не согласится, а президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер аятолла Али Хаменеи объявили о решении начать контратаку с целью уничтожения Израиля.

Иран в какой-то степени утратил способность проводить воздушные удары. Кроме того, их противовоздушная оборона, по всей видимости, в значительной мере уничтожена. В первых волнах атак была также потеряна большая часть командиров армии. Командиров можно заменить, но неясно, насколько пострадали системы управления. Тем не менее, Иран смог сегодня ночью организовать контратаку значительных масштабов. Различные источники сообщают о запуске в сторону Израиля примерно 150 баллистических ракет тремя-четырьмя волнами.

Контратака произошла быстрее и была масштабнее, как бы я сам мог ожидать в подобной ситуации. В Тель-Авиве и еще в одном городе в центральной части Израиля были прямые попадания, по меньшей мере двое человек погибли. Если Иран сможет в ближайшие дни снова организовать атаки такого масштаба, это станет серьезным вызовом для Израиля.