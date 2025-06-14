РАЙНЕР САКС Россия оказалась в сложной ситуации после удара Израиля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Ирану 60 дней на заключение ядерного соглашения, а атака Израиля произошла ровно на 61-й день, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент и другие официальные лица продолжают пытаться убедить Иран в возможности сесть за стол переговоров. Израильская риторика не оставляет сомнений в том, что они готовы к постоянным атакам в течение длительного времени, пока, по их оценке, не исчезнет экзистенциальная угроза для Израиля. Иран, по крайней мере в ближайшее время, к переговорам не согласится, а президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер аятолла Али Хаменеи объявили о решении начать контратаку с целью уничтожения Израиля.
Иран в какой-то степени утратил способность проводить воздушные удары. Кроме того, их противовоздушная оборона, по всей видимости, в значительной мере уничтожена. В первых волнах атак была также потеряна большая часть командиров армии. Командиров можно заменить, но неясно, насколько пострадали системы управления. Тем не менее, Иран смог сегодня ночью организовать контратаку значительных масштабов. Различные источники сообщают о запуске в сторону Израиля примерно 150 баллистических ракет тремя-четырьмя волнами.
Контратака произошла быстрее и была масштабнее, как бы я сам мог ожидать в подобной ситуации. В Тель-Авиве и еще в одном городе в центральной части Израиля были прямые попадания, по меньшей мере двое человек погибли. Если Иран сможет в ближайшие дни снова организовать атаки такого масштаба, это станет серьезным вызовом для Израиля.
Результаты израильских ударов, опубликованные в СМИ, вызывают сомнения в этом. По Израилю также было выпущено несколько ракет хуситами из Йемена, но это пока не влияет на ситуацию. Активное вмешательство «Хезболлы» стало бы для Израиля гораздо большей проблемой. Сегодня ночью и утром начались новые удары израильских военно-воздушных сил по целям в западной части Ирана.
Тем не менее, Иран смог сегодня ночью организовать контратаку значительных масштабов
Россия находится в довольно сложном положении. Только в январе этого года был заключен договор о стратегическом оборонном сотрудничестве с Ираном, призванный усилить его сдерживающий потенциал. Израиль и США, однако, не посчитали этот договор достаточной мерой сдерживания. У России отсутствуют реальные возможности для военной поддержки Ирана, а переговоры с США по украинскому вопросу в последнее время зашли в тупик.
Если Россия после заявления об осуждении не способна никак отреагировать, ее собственный стратегический потенциал сдерживания значительно пострадает. Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по инициативе последнего, иогласно официальным сообщениям российских властей, Россия также в телефонном разговоре резко осудила атаку, одновременно предложив выступить посредником в прекращении обмена ударами с Ираном. Однако этого явно недостаточно, чтобы защитить значимость стратегического договора о сотрудничестве с Ираном.
Вчера между Украиной и Россией состоялся очередной обмен, в ходе которого Украине передали более 1200 тел погибших. На основании имеющейся на данный момент информации нет никакой уверенности в том, что все переданные останки идентифицируются как останки бойцов украинской армии. Однако российские власти считают их всех гражданами Украины.
Российская армия прошлой ночью атаковала город Запорожье при помощи 14 иранских дронов. Два полицейских получили ранения, некоторые здания были повреждены. Кроме того, были атакованы и несколько небольших населенных пунктов вблизи линии фронта.
Также ночью поступали сообщения об отдельных атаках украинских дронов на территории России.
На фронтах темп наступления российской армии остался примерно на уровне предыдущих дней. Наблюдается некоторое снижение интенсивности артиллерийской активности российской армии по всей линии фронта, но это компенсируется ударами дронов.
- На направлениях Курск/Сумы/Белгород продолжаются ожесточенные атаки российской армии, которым украинские подразделения отвечают контратаками. Несколько позиций переходят из рук в руки, из-за чего сообщения военных блогеров часто противоречивы. Украинской армии удается удерживать свои позиции на территории России.
- На Харьковском направлении действия российской армии вчера активизировались, однако атаки не привели к изменениям на линии фронта.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность российских подразделений вчера несколько снизилась. На Сиверском направлении российские войска действовали активнее к югу от Белогоровки. Появились сообщения о продвижении российской армии на этом участке фронта, однако они пока требуют подтверждения.
- Российские подразделения активно атаковали в районах городов Часов Яр и Торецк. Вчера российская армия там потеряла один штурмовик Су-25. Согласно имеющимся данным, самолет был поражен ракетой, выпущенной российским истребителем - по всей видимости, по ошибке. Существенных изменений линии фронта нет, однако в самом городе Торецк у украинских подразделений осталось под надежным контролем очень мало позиций.
- Наступление российской армии в районе Покровска и юго-западнее Донецка было крайне интенсивным. Россия смогла улучшить свои позиции в одной точке, но также поступают сообщения об успешных локальных контратаках украинской армии.
- На южном фронте активность российской армии была низкой, изменений в обстановке не зафиксировано.