ГАЛЕРЕЯ Жертва депортации: «В Сибири даже стебелек сена казался вкусным от сильного голода»

«Мы жили в Печорах, - сказала женщина небольшого роста, выходя к микрофону. - Мне было всего три года, я ничего не помню. По рассказам моей матери, когда пришли депортировать, отцу вручили какой-то документ для подписи. После того как он поставил подпись, он побледнел, и мама решила, что позже спросит, что там было написано. Но так и не успела - на станции мужчин и женщин рассадили по разным вагонам. Обещали, что они встретятся в пункте назначения, но этого так и не произошло».