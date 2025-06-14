ООН говорит о «беспрецедентном снижении» рождаемости во всем мире. Растить детей стало слишком дорого

С тех пор, как пять лет назад в семье Намраты Нангия появилась дочь, они с мужем периодически подумывают о том, чтобы завести второго ребенка. Однако каждый раз перед супругами встает один и тот же вопрос: «А можем ли мы себе это позволить?» пишет Би-би-си.
Это перевод статьи корреспондента Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.
Намрата живет в Мумбаи и работает в фармацевтической компании, ее муж - в фирме по производству шин. Но расходы даже на одного ребенка и так непомерно высоки - постоянные сборы в школе (то на одно, то на другое), оплата школьного автобуса, дополнительные уроки плавания, каждый поход к врачу - все вместе это обходится семье очень недешево.
Намрата вспоминает, что, когда она сама была ребенком, все было совсем по-другому: «Мы просто ходили в школу, не было никаких внеклассных занятий. А сейчас нужно дополнительно отправлять ребенка на плавание, на рисование - вообще смотреть, чем еще она может заниматься».
Судя по результатам последнего исследования Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), ситуация, сложившаяся в семье Намраты, всё чаще становится нормой по всему миру.
В вопросе снижения рождаемости Фонд делает особенно однозначный вывод: из-за неподъемных расходов на воспитание и/или отсутствия подходящего партнера, сотни миллионов людей вынуждены воспитывать меньше детей, чем они сами желают.
В рамках последнего исследования ЮНФПА опросил о намерениях рожать детей в общей сложности около 14 тысяч человек в 14 странах. Каждый пятый респондент заявил, что у него (неё) нет и не будет желаемого числа детей.
В общей сложности в странах, где проводился опрос - в Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Марокко, Мексике, Нигерии, США, Таиланде, Швеции, Южной Корее и ЮАР - живет около трети мирового населения.
В приведенном списке есть государства с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также с низкими и высокими показателями рождаемости. Опрашивали сотрудники ЮНФПА как относительно молодых взрослых, так и тех, кто уже вышел из репродуктивного возраста.
«В мире началось беспрецедентное снижение уровня рождаемости», - резюмирует глава ЮНФПА Наталья Канем.
«Большинство опрошенных людей хотели бы иметь двух детей или даже больше. В значительной степени уровень рождаемости снижается оттого, что многие чувствуют себя неспособными создать семью, о которой они мечтают. И это настоящий кризис», - говорит она.
«Даже просто сам тот факт, что происходящее называют кризисом, что признают его реальность - это, на мой взгляд, уже большой сдвиг», - говорит демограф Анна Роткирх, изучающая семейные предпочтения жителей европейских стран и консультирующая в вопросах демографической политики правительство Финляндии.
«В целом, идеалы показателей рождаемости часто остаются недостижимыми, а превышаются крайне редко», - уверяет она. В Европе этот вопрос она изучила подробнейшим образом, и теперь ей интересно, какое отражение отмеченные ею тенденции находят на глобальном уровне.
Отдельно она была очень удивлена тем, что даже среди респондентов в возрасте за 50 лет почти каждый третий (31%) признался, что хотел бы иметь больше детей.
При этом масштаб проведенного опроса (а до конца года он должен пройти в общей сложности в 50 странах) все же весьма ограничен по своему охвату. Например, когда речь идет о возрастных группах внутри той или иной страны, размер выборки чаще всего оказывается слишком мал, чтобы уверенно делать какие-то выводы.
Впрочем, некоторые выводы представляются очевидными.
Например, почти 40% опрошенных во всех странах заявили, что завести ребенка им помешали финансовые ограничения.
Чаще всего этот вариант ответа выбирали жители Южной Кореи (58%), реже всего (19%) - респонденты из Швеции.
Вариант «бесплодие или трудности с зачатием» в качестве основной причины, мешающей им завести желаемое число детей, выбрали лишь 12% опрошенных. Впрочем, в целом ряде стран этот ответ выбирали чаще, а именно - в Таиланде (19%), США (16%), Южной Африке (15%), Нигерии (14%) и густонаселённой Индии (13%).
«Это первый случай, когда всё свое внимание [ООН] действительно фокусирует на проблемах низкой рождаемости», - отмечает сотрудник кафедры демографии Гонконгского университета науки и технологии, профессор Стюарт Гитель-Бастен.
До недавнего времени, по его словам, куда большее внимание организация уделяла женщинам с ровно противоположной проблемой: слишком много детей и «неудовлетворенная потребность» в контрацепции.
Тем не менее, ЮНФПА призывает воспринимать цифры статистики рождаемости с осторожностью.
«В настоящее время мы слышим много разговоров о [предстоящей] катастрофе - будь то из-за перенаселения или, наоборот, из-за резкого сокращения населения, - что в результате нередко приводит к излишне преувеличенной, а иногда и манипулятивной реакции, - говорит профессор Канем. - В том смысле, что женщин пытаются заставить рожать больше или меньше».
Она отмечает, что 40 лет назад Китай, Корея, Япония, Таиланд и Турция были в равной степени обеспокоены излишней перенаселённостью. А уже к 2015 году все они пытались хоть как-то повысить рождаемость.
«Мы хотим по возможности избежать того, чтобы эти страны начали в панике принимать какие-то меры по этому поводу», - говорит профессор Гитель-Бастен.
«Мы видим, как низкая рождаемость, общее старение [многих наций] и стагнация глобального населения используются в качестве оправдания для проведения националистической, антимигрантской и гендерно-консервативной политики», - отмечает он.
Как выяснил опрос ЮНФПА, еще большим препятствием для рождения детей, чем нехватка у их родителей финансов, является нехватка у них времени. Намрата из Мумбаи с этим выводом в целом согласна.
На дорогу до офиса и обратно у неё ежедневно уходит в общей сложности три часа. Домой она возвращается измотанной, но ей все равно хочется провести время со своей пятилетней дочерью. В результате её семья регулярно не высыпается.
«После рабочего дня тебя, конечно, начинает терзать чувство вины за то, что как мать ты не уделяешь своему ребенку достаточно времени, - признается она. - Так что пока мы сосредоточимся на одном [ребенке]».