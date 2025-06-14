ООН говорит о «беспрецедентном снижении» рождаемости во всем мире. Растить детей стало слишком дорого

В приведенном списке есть государства с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также с низкими и высокими показателями рождаемости. Опрашивали сотрудники ЮНФПА как относительно молодых взрослых, так и тех, кто уже вышел из репродуктивного возраста.

«В мире началось беспрецедентное снижение уровня рождаемости», - резюмирует глава ЮНФПА Наталья Канем.

«Большинство опрошенных людей хотели бы иметь двух детей или даже больше. В значительной степени уровень рождаемости снижается оттого, что многие чувствуют себя неспособными создать семью, о которой они мечтают. И это настоящий кризис», - говорит она.

Графика показателей рождаемости в мире. Фото: BBC

«Даже просто сам тот факт, что происходящее называют кризисом, что признают его реальность - это, на мой взгляд, уже большой сдвиг», - говорит демограф Анна Роткирх, изучающая семейные предпочтения жителей европейских стран и консультирующая в вопросах демографической политики правительство Финляндии.

«В целом, идеалы показателей рождаемости часто остаются недостижимыми, а превышаются крайне редко», - уверяет она. В Европе этот вопрос она изучила подробнейшим образом, и теперь ей интересно, какое отражение отмеченные ею тенденции находят на глобальном уровне.

Отдельно она была очень удивлена тем, что даже среди респондентов в возрасте за 50 лет почти каждый третий (31%) признался, что хотел бы иметь больше детей.