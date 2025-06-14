ГАЛЕРЕЯ В Таллинне вновь открыт могильный памятник митрополита Александра

Останки митрополита Александра были перезахоронены из Швеции в Эстонию в начале декабря 2024 года. «Это часть нашей истории, наша историческая память, которую мы вернули сюда», - сказал митрополит Стефан из Эстонской апостольской православной церкви. В Эстонию также было доставлено и надгробие митрополита Александра.

Александр Паулус родился 15 февраля 1872 года в деревне Орикюла, уезде Пярнумаа. Он учился в православной приходской школе Вяндра, затем окончил Рижское духовное училище и семинарию в 1894 году, получив квалификацию псаломщика и педагога.

С 1894 по 1901 годы он служил старшим псаломщиком и школьным учителем в приходах Леэзи, Колга-Яани и Вильянди.

Архиепископ Рижский и Митавский Агафангел (Преображенский) рукоположил Александра Паулуса в диаконы 26 августа 1901 года, а 29 августа того же года - в священники в Рижском храме святого Иоанна. После этого он служил в приходах Кыргессааре, Каркси-Нуйа, Лайузе, Пярну и Сурью в 1901–1920 годах.

5 декабря 1920 года в Александро-Невском соборе Таллинна архиепископ Псковский Евсевий (Гроздов) и архиепископ Финляндии и Выборга Серафим (Лукьянов) рукоположили его во епископы.

С 1923 по 1944 годы являлся митрополитом Таллинна и всей Эстонии.