МНЕНИЕ О депортациях и «советском гуманизме»

17 июня 1940 года вся Эстония была оккупирована примерно ста тысячами советских военнослужащих. В книге «Сестры Финского залива. Глядя на чужую боль» я писала о финских «пиккулоттах» - девочках-скаутах, которых еще свободная Эстония после Зимней войны пригласила поправить здоровье в летний лагерь. Трагическая война закончилась их поспешным бегством. В море их остановила советская подлодка, и лишь чудом они вернулись домой.

Если снова вернуться к теме репрессий и «советского гуманизма», то во время написания этого эссе я углубилась через сайт riigikogu.ee в судьбы членов Государственного собрания и парламента, избранных в 1938 году. У большинства из них стоит отметка: расстреляны в России в 1941–1942 годах. Не знаю, все ли нынешние депутаты парламента в День депортации чтят минутой молчания эти разрушенные жизни, наполняя историю состраданием и человеческими чувствами.

Некоторым депутатам позже удалось бежать на Запад, но трое - Неэме Руус, Александер Йыеяэр и Максим Унт - с помощью советских танков и армии участвовали в уничтожении независимого эстонского государства. Когда я писала книгу «Сестры Финского залива. Глядя на чужую боль», то нашла доклад британского консула Галльена, где он описывает, как 21 июня его вместе с другими дипломатами пригласили на открытие нового Государственного собрания.