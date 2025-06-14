В новом микрорайоне запланировано искусственное озеро и даже гольф-клуб. А продуктовый магазин?

В пригороде Тарту планируется строительство новых жилых домов, искусственных водоемов и гольф-клуба. Ожидается существенный прирост населения, однако в поселке до сих пор не запланирован продуктовый магазин.
В поселке Ильматсалу, который административно относится к городу Тарту, идет разработка детальной планировки жилого района, гольф-центра и пристани на территории почти 200 гектаров. Предусмотрены и площади для торговли, но пока не ясно, появится ли там продуктовый магазин и если да, то какой.