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В новом микрорайоне запланировано искусственное озеро и даже гольф-клуб. А продуктовый магазин?

Перевод: Вера Копти
Здесь планируется построить новый жилой район. Рядом с превращенными и живописные озера рыбоводческими прудами возникнет гольф-клуб.

В пригороде Тарту планируется строительство новых жилых домов, искусственных водоемов и гольф-клуба. Ожидается существенный прирост населения, однако в поселке до сих пор не запланирован продуктовый магазин.

В поселке Ильматсалу, который административно относится к городу Тарту, идет разработка детальной планировки жилого района, гольф-центра и пристани на территории почти 200 гектаров. Предусмотрены и площади для торговли, но пока не ясно, появится ли там продуктовый магазин и если да, то какой.

Согласно размещенной сейчас для общественного обсуждения общей планировке Ильматсалу, после завершения строительства новых домов в районе прибавится около 500 жителей.

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