В новом микрорайоне запланировано искусственное озеро и даже гольф-клуб. А продуктовый магазин?

В поселке Ильматсалу, который административно относится к городу Тарту, идет разработка детальной планировки жилого района, гольф-центра и пристани на территории почти 200 гектаров. Предусмотрены и площади для торговли, но пока не ясно, появится ли там продуктовый магазин и если да, то какой.