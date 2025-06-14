Как рождается праздник народной музыки?

- Одна новинка действительно есть, и она наверняка порадует участников. В этот раз мы поставили строителям сцены условие: музыканты должны иметь возможность попадать на сцену и возвращаться обратно в палатку для артистов через крытый коридор. Это позволит обеспечить защиту музыкальных инструментов от влаги при любой погоде, даже во время дождя. Для зрителей этот коридор останется практически незаметным - он проходит сбоку за сценой и ведёт прямо в палатку.

- Вы говорили, что в этом году исполнителей больше, но готовы ли вы к растущему интересу публики?

- Мы увеличили количество скамеек для зрителей почти на треть, и в этом году будет около 700 посадочных мест. Остальные зрители разместятся на площади, на лестницах и склонах горки Харью. В отличие от Праздника песни и танца на Певческом поле, на этот праздник вход свободный, поэтому у нас нет статистики о количестве зрителей. Может случиться так, что однажды площадь Вабадузе станет тесной для всех желающих.

- Если кто-то захочет потанцевать под музыку, будет ли для этого место?

- В прошлый раз перед сценой была небольшая площадка, где можно было покружиться в танце, и этой возможностью немного пользовались. Посмотрим, насколько будет интерес в этом году.

Кроме того, в программе этого года у каждого вида инструментов будет по одной песне с вокалом, так что все желающие смогут подпевать.

- Когда начнется подготовка на площади Вабадузе?

- Монтаж сцены и зрительской зоны начнется 1 июля, 2 июля привезут звуковую аппаратуру. Репетиции начнутся 3 июля в 9 утра - первыми начнут скрипачи, и продолжаться репетиции будут до 10 часов вечера. В пятницу, 4 июля, в 14:00 приглашаем всех на концерт!

- Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать зрителям перед праздником?