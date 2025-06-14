Как рождается праздник народной музыки?

В истории создания праздника народной музыки Iseoma важную роль играет редактор - человек, чья работа зачастую остается в тени, но имеет ключевое значение для успешного проведения праздника. О подготовке к празднику рассказал редактор Фонда Эстонских праздников песни и танца Анди Эйнасте.
- Какими были твои обязанности как редактора при подготовке праздника?
- На редакторе лежит планирование всего процесса и координация работы с руководителем и разными рабочими группами. Художественная команда создает творческое содержание и отвечает за его воплощение, а редактор помогает реализовать эти идеи на практике. В мои задачи входила работа с руководителями групп, авторами, аранжировщиками, звукозаписывающими студиями и солистами. Также я занимался подготовкой всех материалов, связанных с праздником, и организацией их печати.
Последние девять месяцев ушли в основном на подготовку тендеров. Редактор составляет технические задания, в которых подробно описывает, какой будет сцена, как будут устроены палатки для участников и что должно быть в них предусмотрено. Сколько будет скамеек для зрителей, где установят чашу с огнем праздника, как в целом будет выглядеть площадка - всем этим занимается редактор.
- Как будет выглядеть площадка праздника народной музыки Iseoma?
- Место проведения будет в целом таким же, как и на двух предыдущих праздниках в 2023 и 2019 годах - они проходили на той же площади Вабадузе в Таллинне. Сцена снова будет установлена в том же месте: опыт показал, что это оптимальное расположение - солнце не мешает артистам, а телевизионщикам удобно вести съемку. В этот раз сцена будет немного больше, поскольку участников стало больше, поэтому увеличится и пространство в палатке для исполнителей.
- Будет ли что-то новое по сравнению с прошлыми годами?
- Одна новинка действительно есть, и она наверняка порадует участников. В этот раз мы поставили строителям сцены условие: музыканты должны иметь возможность попадать на сцену и возвращаться обратно в палатку для артистов через крытый коридор. Это позволит обеспечить защиту музыкальных инструментов от влаги при любой погоде, даже во время дождя. Для зрителей этот коридор останется практически незаметным - он проходит сбоку за сценой и ведёт прямо в палатку.
- Вы говорили, что в этом году исполнителей больше, но готовы ли вы к растущему интересу публики?
- Мы увеличили количество скамеек для зрителей почти на треть, и в этом году будет около 700 посадочных мест. Остальные зрители разместятся на площади, на лестницах и склонах горки Харью. В отличие от Праздника песни и танца на Певческом поле, на этот праздник вход свободный, поэтому у нас нет статистики о количестве зрителей. Может случиться так, что однажды площадь Вабадузе станет тесной для всех желающих.
- Если кто-то захочет потанцевать под музыку, будет ли для этого место?
- В прошлый раз перед сценой была небольшая площадка, где можно было покружиться в танце, и этой возможностью немного пользовались. Посмотрим, насколько будет интерес в этом году.
Кроме того, в программе этого года у каждого вида инструментов будет по одной песне с вокалом, так что все желающие смогут подпевать.
- Когда начнется подготовка на площади Вабадузе?
- Монтаж сцены и зрительской зоны начнется 1 июля, 2 июля привезут звуковую аппаратуру. Репетиции начнутся 3 июля в 9 утра - первыми начнут скрипачи, и продолжаться репетиции будут до 10 часов вечера. В пятницу, 4 июля, в 14:00 приглашаем всех на концерт!
- Есть ли что-то, что вы хотели бы сказать зрителям перед праздником?
- Берите с собой хорошее настроение и солнечную погоду!