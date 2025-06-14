ФОТО Смотрите, какие сокровища ждут покупателя недвижимости на эстонских островах

Жизнь на острове - это звучит как мечта, в которой и красота природы, и покой и чувство общности с соседями. Но если вы хотите воплотить эту мечту в жизнь, нужно действовать быстро: рынок недвижимости на малых эстонских островах невелик, предложений немного, а ценовой диапазон очень широк, предлагает портал недвижимости City24.
На эстонских островах всегда мало предложений о продаже недвижимости. Многие острова являются закрытыми для посторонних, там живут лишь немногие постоянные жители, и известия о продаже недвижимости передаются в основном устно.
Наибольший выбор можно найти сейчас на Кихну и Вормси, однако, например, на Прангли, Абрука или Вилсанди в данный момент дом приобрести нельзя - по крайней мере, открытой информации об этом нет. Объекты, попавшие на порталы недвижимости, из-за этого находятся под особым вниманием и часто уникальны как по местоположению, так и сами по себе. City24 предоставляет нам посмотреть лишь на некоторые.
Рухну – дом для отдыха посреди леса
На острове Рухну продается уникальный комплекс из трех строений - основного дома, флигеля и садового домика, общей площадью около 87 квадратных метров. Прекрасная усадьба площадью 3,2 гектара располагается в тихом лесу, в пешей доступности от песчаного пляжа. Комплекс имеет центральное водоснабжение и канализацию, три здания могут разместить до десяти человек и подходят как для семейного отдыха, так и для предоставления услуг проживания. Идиллию дополняют корты для бадминтона, место для костра и гостиная с камином.
На Кихну есть свой Bombei
В центре острова расположено здание, где когда-то был магазин, нетто-площадь - 104,9 м². Статус земли - коммерческая. Дом на фундаменте и с подвалом имеет большой потенциал на будущее.
Кихну – соседи присмотрят
Милый двухэтажный реновированный деревенский дом, зона для гриля и со вкусом проведенные работы по озеленению участка создают жилую среду, которая подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха. Участок находится в совместной собственности, но можно приобрести и часть партнера. На острове живую дружные люди и действует настоящий соседский дозор.
Вормси – уединенный жилой комплекс
Комплекс в деревне Хулло состоит из четырех земельных участков и нескольких жилых зданий, включая большой банный дом, отдельный гараж и крытую летнюю кухню. Центральное водоснабжение и канализация, тепловые насосы, быстрый интернет, уличное освещение, робот-газонокосилка и возможность разместить до 25 человек делают это идеальным выбором для большой семьи или туристического бизнеса. По желанию можно получить автомобиль и катер.
Вормси – дом из бруса
Уютный современный дом из бруса, который также подходит для круглогодичного проживания. Кроме дома, имеется баня на дровах, летняя кухня, бочка-сауна, солнечные панели, интернет через волоконно-оптический кабель, гостевые домики «Имби» и «Сальме», а также обстановка, позволяющая немедленно заселиться. Настоящий островной оазис.
Найссаар – уединенный дом на берегу
На южной стороне острова Найссаар, всего в 20-30 минутах на катере от Таллинна, ждет нового владельца приватный комплекс у моря. На участке расположены дом площадью 184 м², открытая кухня, гостевой дом, домик для генератора, артезианская скважина и электрическая система на солнечной энергии. По крупнейшему острову Северной Эстонии передвигаются на автомобилях, велосипедах и поездах - и к Таллинну близко, а природа дика и прекрасна.