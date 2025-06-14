ФОТО Смотрите, какие сокровища ждут покупателя недвижимости на эстонских островах

На эстонских островах всегда мало предложений о продаже недвижимости. Многие острова являются закрытыми для посторонних, там живут лишь немногие постоянные жители, и известия о продаже недвижимости передаются в основном устно.

Наибольший выбор можно найти сейчас на Кихну и Вормси, однако, например, на Прангли, Абрука или Вилсанди в данный момент дом приобрести нельзя - по крайней мере, открытой информации об этом нет. Объекты, попавшие на порталы недвижимости, из-за этого находятся под особым вниманием и часто уникальны как по местоположению, так и сами по себе. City24 предоставляет нам посмотреть лишь на некоторые.

Рухну – дом для отдыха посреди леса

Фото: City24

На острове Рухну продается уникальный комплекс из трех строений - основного дома, флигеля и садового домика, общей площадью около 87 квадратных метров. Прекрасная усадьба площадью 3,2 гектара располагается в тихом лесу, в пешей доступности от песчаного пляжа. Комплекс имеет центральное водоснабжение и канализацию, три здания могут разместить до десяти человек и подходят как для семейного отдыха, так и для предоставления услуг проживания. Идиллию дополняют корты для бадминтона, место для костра и гостиная с камином.

На Кихну есть свой Bombei

Фото: City24

В центре острова расположено здание, где когда-то был магазин, нетто-площадь - 104,9 м². Статус земли - коммерческая. Дом на фундаменте и с подвалом имеет большой потенциал на будущее.

Кихну – соседи присмотрят

Фото: City24