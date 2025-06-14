Цахкна: я хотел бы видеть Украину союзником Эстонии

«У Украины обладающая опытом военных действий сильная армия и знание, что в случае опасности Украина в качестве союзника по НАТО будет с нами, существенно повысило бы уровень безопасности Эстонии», - сказал Цахкна в обсуждении гарантий безопасности Украины и ее членства в НАТО.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя исключать членство Украины в НАТО из-за давления со стороны России: «Если мы лишим Украины перспективы вступления в НАТО, потому что этого требует Россия, то это будет значить, что мы передали управление НАТО Путину».

Министр отметил, что если вступление Украины в НАТО займет время, то крайне важно, чтобы ее обороноспособность и способность сдерживания обеспечивали базирующиеся на месте войска союзников. Правительство Эстонии уже приняло решение при необходимости внести вклад в гарантии безопасности для Украины.

Обсуждая оборонные затраты союзников по НАТО, Цахкна отметил, что наряду с согласованием нового целевого уровня оборонных затрат на саммите НАТО в Гааге важны также временные рамки достижения этой цели.

«Эстония уже в следующем году будет выделять на оборонные затраты 5,4 процента ВВП. Мы рассчитываем на то, что и другие союзники достигнут этой цели в ближайшие годы, поскольку Россия своей агрессией против Украины и гибридными атаками против союзников по НАТО доказывает, что является самой серьезной и долгосрочной угрозой в сфере безопасности для всей Европы, и для противостояния ей необходимо как можно скорее укрепить способности союзников к сдерживанию и обороноспособность», - сказал Цахкна.