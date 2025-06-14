Цахкна: я хотел бы видеть Украину союзником Эстонии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал в пятницу в своем выступлении на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, что вступление Украины в НАТО сделало бы альянс еще сильнее.
«У Украины обладающая опытом военных действий сильная армия и знание, что в случае опасности Украина в качестве союзника по НАТО будет с нами, существенно повысило бы уровень безопасности Эстонии», - сказал Цахкна в обсуждении гарантий безопасности Украины и ее членства в НАТО.
Он добавил, что ни в коем случае нельзя исключать членство Украины в НАТО из-за давления со стороны России: «Если мы лишим Украины перспективы вступления в НАТО, потому что этого требует Россия, то это будет значить, что мы передали управление НАТО Путину».
Министр отметил, что если вступление Украины в НАТО займет время, то крайне важно, чтобы ее обороноспособность и способность сдерживания обеспечивали базирующиеся на месте войска союзников. Правительство Эстонии уже приняло решение при необходимости внести вклад в гарантии безопасности для Украины.
Обсуждая оборонные затраты союзников по НАТО, Цахкна отметил, что наряду с согласованием нового целевого уровня оборонных затрат на саммите НАТО в Гааге важны также временные рамки достижения этой цели.
«Эстония уже в следующем году будет выделять на оборонные затраты 5,4 процента ВВП. Мы рассчитываем на то, что и другие союзники достигнут этой цели в ближайшие годы, поскольку Россия своей агрессией против Украины и гибридными атаками против союзников по НАТО доказывает, что является самой серьезной и долгосрочной угрозой в сфере безопасности для всей Европы, и для противостояния ей необходимо как можно скорее укрепить способности союзников к сдерживанию и обороноспособность», - сказал Цахкна.
На конференции у министра прошли встречи в том числе с министром иностранных дел Ватикана Полом Р. Галлахером, министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым, министром по европейским делам Франции Бенжаменом Хаддадом, еврокомиссаром по международному партнерству Йозефом Сикела и еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.