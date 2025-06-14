Юрченко: Ласнамяэ – полигон для испытаний разных вариантов исправления ошибок прошлого

Времена, когда Ласнамяэ называли бетонными джунглями, остались в прошлом - теперь район становится площадкой для реализации амбициозных зеленых проектов, направленных на улучшение качества городской среды, пишет на портале Rus.ERR старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Раньше при строительстве почти не уделяли внимания озеленению, оставляя лишь небольшие участки зелени между плотно застроенными домами, а позже часть этих зон была превращена в парковки, однако сегодня городские власти ужесточили требования к застройщикам, обязывая их выделять не менее 20 процентов территории под продуманное благоустройство. В этом году Ласнамяэ ожидает особый «зеленый импульс».
В рамках проекта «Дерево для каждого ребенка» в Ласнамяэ планируется высадить более 300 деревьев, преимущественно на улицах Паэ и Пунане, а также на небольших улицах и во дворах, несмотря на сложности, связанные с плотной застройкой, подземными коммуникациями и качеством почвы.
Одновременно в районе реализуются и другие значимые проекты: ведется реконструкция парка Паэ с обновлением спортивных и игровых зон, высадкой новых деревьев и кустарников, а также начаты работы по благоустройству запущенной территории бывшего учебного сада в зелёной зоне Вормси.
Кроме того, активно проектируется новый ботанический сад на Ляэнемере теэ, который объединит центральную площадь, фруктовый сад и цветочные луга, создавая не только комфортное пространство для отдыха, но и площадку для образовательной и общественной активности.