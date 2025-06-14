Юрченко: Ласнамяэ – полигон для испытаний разных вариантов исправления ошибок прошлого

Раньше при строительстве почти не уделяли внимания озеленению, оставляя лишь небольшие участки зелени между плотно застроенными домами, а позже часть этих зон была превращена в парковки, однако сегодня городские власти ужесточили требования к застройщикам, обязывая их выделять не менее 20 процентов территории под продуманное благоустройство. В этом году Ласнамяэ ожидает особый «зеленый импульс».

В рамках проекта «Дерево для каждого ребенка» в Ласнамяэ планируется высадить более 300 деревьев, преимущественно на улицах Паэ и Пунане, а также на небольших улицах и во дворах, несмотря на сложности, связанные с плотной застройкой, подземными коммуникациями и качеством почвы.

Одновременно в районе реализуются и другие значимые проекты: ведется реконструкция парка Паэ с обновлением спортивных и игровых зон, высадкой новых деревьев и кустарников, а также начаты работы по благоустройству запущенной территории бывшего учебного сада в зелёной зоне Вормси.