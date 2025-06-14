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ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает 75-летнюю Керсти

Фото статьи

Полиция разыскивает пропавшую из дома престарелых Нылваку Керсти. 

Сегодня во второй половине дня сотрудники дома престарелых Нылваку в Тарту сообщили, что 75-летняя Керсти покинула учреждение, не предупредив никого. С собой она не взяла никаких личных вещей. Вернуться самостоятельно она, вероятнее всего, не сможет.

Полицейские уже проверили территорию дома престарелых и район Ихасте, но, к сожалению, Керсти пока не найдена. Поиски продолжаются.

У Керсти светлые короткие волосы. На ней был серый комбинезон.

Полиция просит всех, кто видел Керсти, сообщить об этом по телефону 112.

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