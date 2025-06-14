Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке

«В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», - сказал Ушаков, отметив, что разговор продлился 50 минут.

По словам Ушакова, Трамп назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана «весьма тревожной». В ответ Путин заявил о готовности России выступить посредником между двумя странами, при этом осудив действия Израиля.

В ходе разговора Путин также подтвердил готовность продолжать переговоры с Украиной, «как условлено, после 22 июня».

Помимо этого, Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня президенту США исполнилось 79 лет.

В Белом доме разговор не комментировали.