Украина атаковала дронами два химических предприятия в РФ

По данным Генштаб ВСУ, в районе АО «ННК» прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки на «промышленное предприятие в Новокуйбышевске», однако заявил, что эта атака была отражена. Повреждений и пострадавших нет, добавил глава региона.

Над Невинномысском прогремело не менее 10 взрывов, работала ПВО, написал Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Генштаб ВСУ утверждает, что в местной промышленной зоне также вспыхнул пожар.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении обломков сбитых дронов в промзоне Невинномыска и о том, что при этом пострадал один человек. Есть ли разрушения, неизвестно. Мэр Невинномысска Михаил Миненков написал в своем Telegram-канале: «Прошу убрать все слухи, потерь нет, химопасности нет».

Украинские СМИ, ссылаясь, в частности, на руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Коваленко пишут, что атакован был «Невинномысский Азот. На сайте предприятия говорится, что это «крупнейшее на Юге России предприятие химической промышленности, выпускающее широкую номенклатуру минеральных удобрений и продуктов органического синтеза».

Коваленко уточнил, что речь идет о «критически важном элементе ВПК РФ, который производит ежегодно до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры - ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов».

Удар по пороховому заводу на Тамбовщине

В ночь на 11 июня украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовск. Российские Telegram-каналы написали, что над городом были слышны не менее 10 взрывов. На видео был также запечатлен момент взрыва, предположительно, на территории завода. Государственное информагентство ТАСС сообщило, что той ночью была отражена «массовая атака БПЛА на Котовск».