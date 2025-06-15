Противостояние Израиля и Ирана: каковы наихудшие сценарии развития событий?

Трамп обещал своему электорату, что не будет начинать очередную «вечную войну» на Ближнем Востоке. Но при этом многие республиканцы поддерживают израильское правительство, которое считает, что сейчас — подходящий момент для смены режима в Тегеране.

Но если США станут активным участником боевых действий, это будет означать резкую эскалацию конфликта с долгосрочными и, возможно, разрушительными последствиями.

Присоединение к конфликту стран Персидского залива

Если Ирану не удастся нанести ущерб хорошо защищенным военным и другим объектам в Израиле, он всегда может перенаправить ракеты на более уязвимые цели в Персидском заливе — особенно на те страны, которые, по мнению Тегерана, годами помогали его врагам.

В регионе много объектов энергетики и инфраструктуры. В 2019 году Иран обвинили в ударе по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, а в 2022 году его союзники-хуситы нанесли удары по целям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

С тех пор отношения Ирана с рядом стран региона в какой-то степени улучшились.

Однако многие из этих стран размещают на своей территории американские авиабазы. Некоторые из них — негласно — участвовали в обороне Израиля от ракетной атаки Ирана в прошлом году.

Если какая-то страна в Персидском заливе будет атакована Ираном, она может потребовать, чтобы США направили свою авиацию на ее защиту.

Израилю не удастся уничтожить ядерный потенциал Ирана