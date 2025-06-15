Не хотите платить Ryanair за слишком крупную ручную кладь? Туристка нашла простое решение

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair известна тем, что у нее одни из самых строгих требований к ручной клади в Европе. По этой причине в социальных сетях часто появляются жалобы путешественников на штрафы за превышение норм провоза багажа, пишут зарубежные СМИ. Однако жительница Великобритании, попав в подобную ситуацию, нашла из нее остроумный выход, пишет Rus.TVNET.