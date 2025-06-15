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Департамент конкуренции: вся система годами поощряет должников (1)

Перевод: София Солдатенко
Лийза Пакоста и Сигне Виймсалу.

Министерства юстиции и цифровых технологий планируют обновить систему подготовки и регулирования деятельности управляющих по делам о банкротстве, чтобы она лучше соответствовала требованиям реальной жизни. В связи с этим Департамент конкуренции, недовольный текущей ситуацией, выдвинул ряд предложений.

Служба по делам неплатежеспособности при Департаменте конкуренции в своем мнении, направленном министерству, отмечает, что необходимо также проанализировать содержание услуги по банкротству и ее стоимость для клиента. По оценке департамента, кредиторы в настоящее время не интересуются государственными услугами в этой сфере, поскольку они не помогают достичь цели. В письме указано, что государственный аппарат в этой области чрезмерно разросся, тогда как кредиторы остаются без защиты.

Кредиторы теряют деньги

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