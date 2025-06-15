Служба по делам неплатежеспособности при Департаменте конкуренции в своем мнении, направленном министерству, отмечает, что необходимо также проанализировать содержание услуги по банкротству и ее стоимость для клиента. По оценке департамента, кредиторы в настоящее время не интересуются государственными услугами в этой сфере, поскольку они не помогают достичь цели. В письме указано, что государственный аппарат в этой области чрезмерно разросся, тогда как кредиторы остаются без защиты.