Опера под открытым небом привлекает все больше гостей в Вильянди

Уютный средневековый город Вильянди, расположенный на живописных холмах южной Эстонии, готовится к большому стечению гостей. Фестиваль «Летняя опера», намеченный на 20–21 июня, посетят более двух тысяч зрителей.
За минувшие шесть лет Вильянди, давно известный своим фольк-фестивалем, сумел превратиться в оперную столицу южной Эстонии. В этом году организаторы оупен-эйр впервые предложат двухдневную оперную программу на Певческом поле Вильянди с его исключительной акустикой.
Фестиваль откроется в пятницу, 20 июня, оперным гала-концертом «От Верди и Вагнера до эстонских „Викингов“». Вечер, пропитанный тонким юмором, посвящен творчеству великих оперных мастеров Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера – двух гениев и вечных соперников.
Виновники торжества «заглянут» на фестиваль. Зрители станут свидетелями приключений Верди и Вагнера в поисках города Вильянди. Музыканты появятся на экранах в интервал-актах между основными выступлениями участников фестиваля. Роли странствующих гениев в видеоклипах исполнят актеры театра «Угала».
В канву концерта вплетены отсылки к эстонской оперной традиции, которой уже почти 100 лет. Премьера первой эстонской оперы «Викинги» (эст. – „Vikerlased“), написанной Эвальдом Аавом, состоялась в 1928 году.
На сцене Вильянди – лучшие солисты, известные далеко за пределами Эстонии: Айле Асзони (Немецкая опера в Берлине, Франкфуртская опера, Байройтский фестиваль), Елена Бражник (Национальная опера «Эстония»), Моника-Эвелин Лийв (Лондонская Королевская опера, Национальная опера «Эстония», Национальная опера Финляндии, Лондонский театр «Ковент-Гарден»), Хельдур-Харри Пыльда (Национальная опера «Эстония»), Рене Соом (Национальная опера «Эстония»), Прийт Вольмер (Национальная опера «Эстония»), а также Симфонический оркестр ÜENSO и дирижер Михаил Герц.
Финал запланирован на субботу, 21 июня. Закрытие фестиваля посвящено 75-летию композитора Олава Эхала. Название концерта «Пыль цветущей вишни» (эст. – „Kirsiõite tolm“) символизирует красоту музыки Эхала и творческого процесса как такового.
В предыдущие годы «Летняя опера» привлекала меломанов в Вильянди лишь на один день. Пять лет подряд в программу включалось по одному большому оперному гала-концерту на открытом воздухе: от «Итальянского променада» и «Одесской оперы» до «Гранд-гала» в честь 85-летнего юбилея Эри Класа.
На шестой год – сразу два дня романтики и классики. «Огромное количество оборудования на сцене нерентабельно заказывать на один день, – отметил организатор Вильяндиских дней оперы Юри Лейтен. – К тому же появился весомый повод расширить рамки фестиваля, отметив юбилей замечательного композитора Олава Эхала, создавшего много хитов для театра и кино».
Эхала – автор музыки к фильму «Дон Жуан в Таллинне» (1971) и многих других саундтреков. Юбиляр дал согласие на проведение концерта под эгидой фестиваля и планирует посетить «Летнюю оперу» на второй день. В сценических диалогах с композитором задействован легендарный оперный постановщик, маэстро Арне Микк.
В роли исполнителей незабвенной музыки Эхала выступят молодые солисты Хедвиг Хансон и Микк Таммепыльд, а также современница композитора – блистательная эстрадная, камерная и поп-певица Хейди Тамме, прекрасно исполнявшая его музыку и впоследствии ставшая педагогом по поп-джаз вокалу в консерватории Хельсинки.
На сцену выйдут сразу несколько коллективов: вокальный ансамбль Estonian Voices, смешанный хор „Noorus“, Струнный ансамбль Вильяндиской музыкальной школы и Estonian Dream Big Band. В роли аранжировщика и дирижера выступит Сийм Аймла.
«Оба дня на сцене задействовано порядка 80 музыкантов», – уточнил Лейтен. Впереди – много новых задумок. Организатор добавил, что каждый год фестиваль поднимается на новый уровень, превращаясь в знаковое событие классической музыки на юге Эстонии.