Опера под открытым небом привлекает все больше гостей в Вильянди

В предыдущие годы «Летняя опера» привлекала меломанов в Вильянди лишь на один день. Пять лет подряд в программу включалось по одному большому оперному гала-концерту на открытом воздухе: от «Итальянского променада» и «Одесской оперы» до «Гранд-гала» в честь 85-летнего юбилея Эри Класа.

Viljandi Suveooper 2024 Фото: Kristjan Kivistik

На шестой год – сразу два дня романтики и классики. «Огромное количество оборудования на сцене нерентабельно заказывать на один день, – отметил организатор Вильяндиских дней оперы Юри Лейтен. – К тому же появился весомый повод расширить рамки фестиваля, отметив юбилей замечательного композитора Олава Эхала, создавшего много хитов для театра и кино».

Эхала – автор музыки к фильму «Дон Жуан в Таллинне» (1971) и многих других саундтреков. Юбиляр дал согласие на проведение концерта под эгидой фестиваля и планирует посетить «Летнюю оперу» на второй день. В сценических диалогах с композитором задействован легендарный оперный постановщик, маэстро Арне Микк.

В роли исполнителей незабвенной музыки Эхала выступят молодые солисты Хедвиг Хансон и Микк Таммепыльд, а также современница композитора – блистательная эстрадная, камерная и поп-певица Хейди Тамме, прекрасно исполнявшая его музыку и впоследствии ставшая педагогом по поп-джаз вокалу в консерватории Хельсинки.

На сцену выйдут сразу несколько коллективов: вокальный ансамбль Estonian Voices, смешанный хор „Noorus“, Струнный ансамбль Вильяндиской музыкальной школы и Estonian Dream Big Band. В роли аранжировщика и дирижера выступит Сийм Аймла.