В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов, один из них убит. Нападавшего ищут, он выдавал себя за полицейского

Нападения в ночь на субботу произошли в пригородах Миннеаполиса, Чамплине и Бруклин-Парке.

Оба политика принадлежат к местному отделению Демократической партии.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз — бывший кандидат на пост вице-президента на выборах 2024 года (в связке с Камалой Харрис) — заявил, что нападения «выглядят как политически мотивированные покушения».

По его словам, Хоффман и его жена получили «множественные огнестрельные ранения», так что губернатор с «осторожным оптимизмом» надеется, что они выживут.

Как сообщают представители местных и региональных властей, подозреваемый был одет в полицейскую форму и приехал на машине, замаскированной под полицейскую.

На новой пресс-конференции во второй половине дня полиция назвала имя и дала словесный портрет подозреваемого: это Вэнс Лютер Болтер, белый мужчина 57 лет, рост 185 см, вес около 100 кг, волосы каштановые. Эти детали были оглашены для того, чтобы жители могли помочь полиции в его розыске.

По словам шефа полиции Миннесоты Дрю Эванса, первый вызов поступил в 02:00 по местному времени — на адрес, где живут сенатор Хоффман и его семья.

Затем, в 03:35, поступил второй вызов — к дому Мелиссы Хортман. Эванс уверяет, что на тот момент полицейские уже сами, по собственной инициативе, пытались проверить, все ли с ней в порядке.